Ảnh: "Tay xách nách mang" trở lại Sài Gòn chiều mùng 5 Tết

Ngày nghỉ Tết cuối cùng, theo dự báo, hôm nay - mùng 5 tết Đinh Dậu, rất đông người dân từ các địa phương sẽ tập trung đổ dồn về thành phố Hồ Chí Minh học tập, làm việc. Thế nhưng, tại các của ngõ vào thành phố đều thông thoáng, phương tiện di chuyển rải rác, an ninh, trật tự tại các bến xe, ga tàu, sân bay được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Một trong những điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ trong thời gian gần đây như xung quanh Sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông nhưng đến 19 giờ tối nay, các phương tiện di chuyển ổn định. Bên trong nhà ga và bến xe tuy có đông hành khách, nhưng vẫn đảm bảo an ninh, trật tự. Người dân đổ về thành phố. Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết: Sau Tết, trung bình mỗi ngày, bến xe này có khoảng 1.200 chuyến từ các tỉnh vào bến với khoảng 30 ngàn hành khách. Lượng khách về bến sẽ tăng cao vào ngày mai, với 1.800 chuyến xe mỗi ngày và khoảng 50 ngàn lượt người. Tại khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố, xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A phương tiện di chuyển rải rác, riêng cửa ngõ từ Miền Tây về thành phố lưu lượng xe tuy có đông hơn ngày thường nhưng vẫn di chuyển ổn định. Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đến thời điểm này, đơn vị vẫn đang duy trì 100% quân số, bố trí lực lượng đều khắp các điểm dự báo có khả năng xảy ra ùn ứ để chủ động xử lý...

