Ảnh: Thông tuyến đường sắt sau sự cố tàu SE3 trật bánh ở Quảng Bình

Tại hiện trường vụ tàu SE3 trật bánh ở Quảng Bình, các kíp công nhân thay nhau làm việc, giải phóng các toa tàu bị lật nhằm sửa chữa đường ray để thông tàu vào thời gian sớm nhất. Chiều 3/9, một máy cẩu đường bộ của Công ty Hữu Lộc (Quảng Bình) đã cẩu chiếc máy xúc ra khỏi hiện trường. Trong khi đó, một máy cẩu đường sắt từ Vinh (Nghệ An) đã vào với hy vọng thông tàu vào sáng sớm 4/9. Theo thông cáo báo chí của Đường sắt Việt Nam, địa điểm xảy ra va chạm là lối đi tự mở đã được rào thu hẹp từ tháng 4/2017 (có xác nhận của chính quyền địa phương) và cắm biển “Chú ý tàu hỏa”, nhưng thời gian gần đây hàng rào thu hẹp đã bị gỡ khiến tai nạn xảy ra. Các công nhân khẩn trương làm việc trong điều kiện ban đêm Theo thông tin ban đầu, lái xe điều khiển máy xúc là Hoàng Bích Sơn, tổ dân phố 6, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Người này bị thương nhẹ đang được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. Hai lái tàu bị xây xước nhẹ. Tất cả hành khách trên tàu đều an toàn. Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng Ban An toàn Tổng công ty đường sắt Việt Nam thông tin: “Tập trung toàn lực lượng đưa các toa xe trật bánh lên đường sắt để kéo về ga, xê dịch đầu máy ra khỏi khổ giới hạn đường sắt cho tàu qua an toàn. ..."Việc khắc phục sự cố trên tuyến đường sắt mất nhiều thời gian vì địa hình và đường bộ không thuận lợi. Tất cả chạy đua với thời gian”.- ông Phạm Nguyễn Chiến khẳng định. Sau nhiều giờ nỗ lực, sự cố đường sắt đã chính thức được thông tuyến lúc 21h ngày 3/9. Tàu SE2 đã chạy qua với vận tốc 5km/h./.

