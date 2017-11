Ảnh: Trẻ em vùng cao Sìn Hồ co ro trong giá rét

Hôm nay (24/11), nhiệt độ tại các xã vùng cao huyện Sìn Hồ giảm sâu giao động từ 6 đến 9 độ C, khiến cuộc sống sinh hoạt của đồng bào bị đảo lộn. Nhiều gia đình đồng bào gác lại việc ruộng nương, ở nhà đốt lửa sưởi ấm để đảm bảo sức khỏe. Nhiều trường học trên địa bàn cũng đã bố trí cho học sinh nghỉ, nhất là các bậc học tiểu học và mầm non. Tại trường Tiểu học Làng Mô, huyện Sìn Hồ nằm ở độ cao trên 1.600m, trong buổi sáng nay cũng cho học sinh nghỉ học giữa chừng vì thời tiết về trưa có mưa và rét buốt. Trường Tiểu học Làng Mô có 9 lớp, 180 học sinh, trong đó có 120 học sinh bán trú. Do là buổi học cuối tuần nên nhiều học sinh sau khi được nhà trường cho nghỉ học sớm đã rủ nhau cùng đi bộ về nhà. Một số học sinh vì rét, nhà xa đã ở lại trường cùng nhau học bài và đốt lửa sưởi ấm. Nhiệt độ xuống thấp, cộng với mưa phùn và sương mù rét buốt gây khó khăn cho học sinh vùng cao. Một học sinh rét run đứng ở cổng trường chờ người nhà đến đón. Đôi chân trần trong tiết trời lạnh buốt. Dù nhiệt độ xuống thấp, nhưng học sinh vùng cao Sìn Hồ cũng chỉ có cánh áo mỏng manh hay cùng lắm là đôi dép tổ ong để đến lớp. Được nghỉ học, nhiều học sinh đã lên rừng cắt cỏ giúp bố mẹ chăm sóc trâu bò. Nhiều em nhỏ khoác áo mưa tránh rét. Cũng trong buổi sáng nay, nhiều trường học mầm non trên địa bàn cũng cho hoc sinh nghỉ học vì rét. Tuy nhiên, theo các nhà trường cho học sinh nghỉ học ở nhà những ngày này sẽ nguy hiểm hơn vì ở trường các cháu còn được ăn uống đầy đủ và được giữ ấm hơn. Điều kiện ăn ở nội trú và học tập của nhiều nhà trường ở vùng cao Sìn Hồ mùa đông năm nay đang gặp nhiều khó khăn, nên rất cần sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân để các cháu có một mùa đông âm hơn trên con đường "tìm chữ".

Hôm nay (24/11), nhiệt độ tại các xã vùng cao huyện Sìn Hồ giảm sâu giao động từ 6 đến 9 độ C, khiến cuộc sống sinh hoạt của đồng bào bị đảo lộn. Nhiều gia đình đồng bào gác lại việc ruộng nương, ở nhà đốt lửa sưởi ấm để đảm bảo sức khỏe. Nhiều trường học trên địa bàn cũng đã bố trí cho học sinh nghỉ, nhất là các bậc học tiểu học và mầm non . Tại trường Tiểu học Làng Mô, huyện Sìn Hồ nằm ở độ cao trên 1.600m, trong buổi sáng nay cũng cho học sinh nghỉ học giữa chừng vì thời tiết về trưa có mưa và rét buốt. Trường Tiểu học Làng Mô có 9 lớp, 180 học sinh, trong đó có 120 học sinh bán trú. Do là buổi học cuối tuần nên nhiều học sinh sau khi được nhà trường cho nghỉ học sớm đã rủ nhau cùng đi bộ về nhà. Một số học sinh vì rét, nhà xa đã ở lại trường cùng nhau học bài và đốt lửa sưởi ấm. Nhiệt độ xuống thấp, cộng với mưa phùn và sương mù rét buốt gây khó khăn cho học sinh vùng cao. Một học sinh rét run đứng ở cổng trường chờ người nhà đến đón. Đôi chân trần trong tiết trời lạnh buốt. Dù nhiệt độ xuống thấp, nhưng học sinh vùng cao Sìn Hồ cũng chỉ có cánh áo mỏng manh hay cùng lắm là đôi dép tổ ong để đến lớp. Được nghỉ học, nhiều học sinh đã lên rừng cắt cỏ giúp bố mẹ chăm sóc trâu bò. Nhiều em nhỏ khoác áo mưa tránh rét. Cũng trong buổi sáng nay, nhiều trường học mầm non trên địa bàn cũng cho hoc sinh nghỉ học vì rét. Tuy nhiên, theo các nhà trường cho học sinh nghỉ học ở nhà những ngày này sẽ nguy hiểm hơn vì ở trường các cháu còn được ăn uống đầy đủ và được giữ ấm hơn. Điều kiện ăn ở nội trú và học tập của nhiều nhà trường ở vùng cao Sìn Hồ mùa đông năm nay đang gặp nhiều khó khăn, nên rất cần sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân để các cháu có một mùa đông âm hơn trên con đường "tìm chữ".