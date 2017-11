Ảnh: Xúc động lễ tang cụ bà hiến hơn 5000 lượng vàng cho Nhà nước

Đúng 13h30' ngày 13/11, lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người góp hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước trong dịp "Tuần lễ vàng", đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) theo nghi thức lễ tang cấp cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam... và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã gửi vòng hoa đến viếng. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Sau khi thắp hương tưởng niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chia buồn cùng gia quyến và xúc động viết vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ Hoàng Thị Minh Hồ - Người phụ nữ Việt Nam với tấm lòng nhân hậu, cao thượng, tài giỏi, đảm đang, tiêu biểu cho tinh thần yêu nước". "Trong lúc chính quyền cách mạng còn nhiều khó khăn, cụ cùng chồng là cụ Trịnh Văn Bô và gia đình đã hiến tặng 5.147 lượng vàng và nhiều tài sản cho cách mạng, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đảng, Nhà Nước và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ, biết ơn những cống hiến vô cùng quý báu đó của cụ và gia đình...", Phó Thủ tướng viết. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thị Minh Hồ - Người đã có đóng góp to lớn cho nền tài chính cách mạng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của đất nước". Vòng hoa của lãnh đạo, chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể của Thủ đô... Do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư Thường trực thành Ủy làm trưởng đoàn đến viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Nhà sử học Dương Trung Quốc đến viếng và viết sổ tang. Đông đảo người dân Hà Nội cũng đến viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ và chia buồn cùng gia quyến. Đúng 15h, Lễ truy điệu cụ Hoàng Thị Minh Hồ được cử hành trọng thể. Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban lễ tang ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Lễ an táng cụ Hoàng Thị Minh Hồ diễn ra cùng ngày tại nghĩa trang Thiên Đức, Vĩnh Hằng Viên, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo ý nguyện của gia đình.

Đúng 13h30' ngày 13/11, lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ của nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người góp hơn 5.000 lượng vàng cho Nhà nước trong dịp "Tuần lễ vàng", đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) theo nghi thức lễ tang cấp cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam... và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã gửi vòng hoa đến viếng. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Sau khi thắp hương tưởng niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã chia buồn cùng gia quyến và xúc động viết vào sổ tang: "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt cụ Hoàng Thị Minh Hồ - Người phụ nữ Việt Nam với tấm lòng nhân hậu, cao thượng, tài giỏi, đảm đang, tiêu biểu cho tinh thần yêu nước". "Trong lúc chính quyền cách mạng còn nhiều khó khăn, cụ cùng chồng là cụ Trịnh Văn Bô và gia đình đã hiến tặng 5.147 lượng vàng và nhiều tài sản cho cách mạng, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đảng, Nhà Nước và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ, biết ơn những cống hiến vô cùng quý báu đó của cụ và gia đình...", Phó Thủ tướng viết. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi trong sổ tang: "Vô cùng thương tiếc cụ Hoàng Thị Minh Hồ - Người đã có đóng góp to lớn cho nền tài chính cách mạng, góp phần quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của đất nước". Vòng hoa của lãnh đạo, chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể của Thủ đô... Do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư Thường trực thành Ủy làm trưởng đoàn đến viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Nhà sử học Dương Trung Quốc đến viếng và viết sổ tang. Đông đảo người dân Hà Nội cũng đến viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ và chia buồn cùng gia quyến. Đúng 15h, Lễ truy điệu cụ Hoàng Thị Minh Hồ được cử hành trọng thể. Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng ban lễ tang ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của cụ Hoàng Thị Minh Hồ. Lễ an táng cụ Hoàng Thị Minh Hồ diễn ra cùng ngày tại nghĩa trang Thiên Đức, Vĩnh Hằng Viên, xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ theo ý nguyện của gia đình.