Bến xe miền Đông ùn ùn khách trong ngày giáp Tết

Bến xe miền Đông đông nghịt người dịp sát Tết. Người dân mệt mỏi chờ xe về quê ăn Tết. Nhiều người ngủ ngay tại quầy bán vé để chờ xe. Lượng người về quê ăn Tết khiến cho bến xe miền Đông trong tình trạng quá tải. Lực lượng công an vất vả làm việc để giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Mặc dù vậy, ùn tắc cục bộ vẫn diễn ra do lượng phương tiện giao thông quá tải. Theo ước tính, đã có khoảng 46.000 lượt hành khách di chuyển tại bến xe miền Đông trong ngày 25/1. Lực lượng công an vất vả trong việc điều tiết giao thông.

