Bệnh viện Bình Dân ứng dụng thành công robot trong phẫu thuật

Là người hút rất nhiều thuốc lá và mắc những bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp gần đây ông B.V.T. (56 tuổi, Vĩnh Long) được phát hiện có một thương tổn đơn độc ở phổi phải, sau các các xét nghiệm máu, chụp MS-CT scan lồng ngực để đánh giá tổn thương, các bác sĩ bệnh viện Bình Dân nhận định bệnh nhân T. cần phải được can thiệp kịp thời, vì có đến 40% các nốt đơn độc ở phổi là ác tính gây ung thổi phổi có tiên lượng xấu, bệnh diễn tiến nhanh chóng và có tỷ lệ tử vong cao.

Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. trong lồng ngực và hình ảnh 3D với độ phân giải cao cho thấy rõ nét mô lành và mô bệnh để phẫu thuật triệt để cho phép phẫu thuật viên quan sát rõ ràng các cơ quan trong lồng ngực.

Ca mổ thành công, các bác sĩ đã tách, cắt nhu mô phổi bệnh và can thiệp an toàn tĩnh mạch, động mạch rãnh liên thùy phổi và cắt trọn thùy trên phổi phải chứa nốt thương tổn với lượng máu mất chưa tới 50ml và bảo tồn tối đa các mô lành còn lại cho bệnh nhân. Bệnh nhân phẫu thuật robot sẽ ít đau hơn, lành vết thương tốt hơn và xuất viện sớm hơn so với kỹ thuật mở ngực trước đây. Hiện tại ông T đã khỏe và trở lại với các hoạt động sống hằng ngày, không gặp phải tình trạng khó thở./.