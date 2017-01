Bí thư Đinh La Thăng dự lễ xuất quân phục vụ Tết của ngành Giao thông

Sáng 15/1, tại Bến xe miền Tây đã diễn ra Lễ xuất quân phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2017 của Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco). Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã đến dự và động viên, thăm hỏi đến lực lượng tài xế, hành khách.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM đã thăm hỏi và tặng quà cho từng hành khách trên chuyến xe về Cần Thơ, thăm hỏi và động viên các tài xế và tặng quà cho 10 hộ dân nghèo trên địa bàn quận Bình Tân. Đây là sự động viên kịp thời và thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP HCM trong việc chăm lo Tết cho người dân và đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu về quê đón Tết của người lao động.

Ông Trần Văn Phương, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây nói: Đây là động lực rất lớn để cán bộ công nhân viên của các doanh nghiệp vận tải, các bến xe hết lòng ra sức cố gắng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, giữ gìn an ninh trật tự để đưa và đón khách về các tỉnh miền Tây vui đón Tết.

Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 là đợt phục vụ hành khách lớn và quan trọng nhất trong năm. Vì thế, các bến xe và các đơn vị vận tải hành khách luôn sẵn sàng với tinh thần phục vụ tốt nhất cho hành khách.

Trong 20 ngày phục vụ trước và sau Tết, lượng hành khách xuất bến tại các bến xe trên địa bàn thành phố đạt 1,4 triệu, vào cao điểm hai bến xe miền Đông và bến xe miền Tây phục vụ hơn 50.000 lượt khách/ngày mỗi bến và tổng lượng hành khách qua các bến xe đạt 130.000 lượt/ngày.

Năm nay, để phục vụ tốt nhất nhu cầu người dân, các bến xe đã sớm có sự chuẩn bị, lên phương án phục vụ trong mọi tình huống, đảm bảo phục vụ hành khách an toàn, chu đáo, không để bất kỳ trường hợp nào không thể về quê ăn Tết vì không có vé. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, sạch đẹp trong bến và đảm bảo an toàn giao thông, không để ùn tắc trước các bến xe…

Dịp này, Samco phối hợp với Sở Giao thông Vận tải phát động phong trào thi đua “20 ngày phục vụ vận tải hành khách đường bộ và chăm lo cho công nhân viên chức lao động trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017”.

Cũng trong sáng 15/1, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng đi kiểm tra tình hình phục vụ hành khách trong dịp Tết tại Bến xe miền Đông, ga Sài Gòn…/.