Bình Định, Phú Yên mưa lớn gây hại lúa vụ đông xuân

Đến sáng nay (4/2), nhiều cánh đồng ở xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nước ngập mênh mông. Hàng trăm hécta lúa Đông Xuân chìm sâu trong nước. Đây là lần thứ 4 ruộng bị ngập úng. Mưa lớn gây ngập nặng trong 3 đến 4 ngày tới, nước vẫn chưa thể rút hết. Hàng trăm hécta lúa của nông dân nơi đây có nguy cơ bị mất trắng.

Liên tiếp trong 3 ngày qua, mưa to và lượng nước từ thượng nguồn đổ về khá lớn, khiến mực nước tại các sông suối, hồ chứa tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên và các huyện Tuy Phước, Phù Cát tỉnh Bình Định dâng cao, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân. Chưa bao giờ nông dân 2 tỉnh Phú Yên, Bình Định gặp khó khăn như vụ Đông Xuân năm nay.

Ông Võ Văn Dũng ở xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên than vãn: “Đồng Miếu được 2 sào mà từ hồi sạ tới giờ Đồng Miếu ngập liên tục, đến đợt này ngập nhiều nhất, cho nên lúa hư rồi”.

Mưa lớn, nước tràn qua cả đường bê tông từ trung tâm huyện về xã An Chấn cũng gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Đến nay, mưa đã làm gần 1000 ha lúa Đông Xuân ở huyện Tuy An bị ngập úng. Hiện, mực nước tại hồ chứa Đồng Tròn, huyện Tuy An vượt qua mức an toàn 0,6m.