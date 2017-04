Bộ GTVT sẽ họp giải quyết vướng mắc tại Trạm thu phí cầu Bến Thủy

Chiều tối 10/4, ông Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết, sáng ngày 11/4, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) để tìm phương án giải quyết những vướng mắc trong việc thu phí BOT tại trạm thu phí cầu Bến Thủy.

Liên quan đến vấn đề trên, trong suốt thời gian qua người dân đã nhiều lần điều khiển ô tô dàn hàng ngang gây ách tắc tại trạm thu phí Bến Thủy để phản đối việc phải nộp phí dù không đi mét nào trên đường BOT. Thậm chí người dân còn dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm khiến giao thông qua đây bị ách tắc nghiêm trọng.

Sáng ngày 9/4, người dân đã tập trung ký đơn yêu cầu di dời trạm thu phí cầu Bến Thủy.

Người dân cho rằng, việc không sử dụng bất kỳ hạng mục nào được đầu tư từ nguồn vốn BOT tuy nhiên vẫn phải đóng phí khi qua cầu Bến Thủy là không đúng.

Trước những kiến nghị của người dân, Bộ GTVT có văn bản thông báo giảm 50% giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 (Nghệ An), cho phương tiện của 4 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên người dân vẫn không đồng tình.

Người dân điều khiển khoảng 100 xe tô lưu thông với tốc độ chậm, dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thể hiện sự phản đối.

Mới đây nhất là vào sáng 9/4, bất chấp nắng nóng, rất nhiều chủ phương tiện đã tập trung tại đầu cầu Bến Thủy 1 để ký đơn kiến nghị, yêu cầu nhà đầu tư Ciencon 4 dời trạm thu phí Bến Thủy, không được thu phí của người dân khi không sử dụng công trình BOT./.