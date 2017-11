Bộ TN-MT: Không “đặc cách” cho doanh nghiệp nào xả khí thải vượt chuẩn

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ này, ông Hoàng Văn Thức cho biết, vừa rồi có 1 số thời điểm SO 2 NO x đo được cao hơn so với QCVN 51:2013/BTNMT. Việc để thông số SO 2 , NO x một vài lần vượt quy chuẩn tại một số thời điểm là để tính toán nâng công suất xử lý của hệ thống xử lý khí thải. Ông Hoàng Văn Thức thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ.

Từ kết quả giám sát trong quá trình vận hành thử nâng công suất, FHS sẽ đầu tư bổ sung công nghệ, thiết bị xử lý đáp ứng nghiêm ngặt QCVN. Hiện nay, để giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu về khí thải, theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ TN&MT, cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng không chỉ áp dụng quy chuẩn của Việt Nam mà còn áp dụng các tiêu chuẩn môi trường của các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trả lời câu hỏi liệu Bộ TN-MT có “đặc cách” cho Formosa hoặc 1 doanh nghiệp trong ngành thép nào đó xả khí thải vượt Quy chuẩn hay không? Ông Hoàng Văn Thức khẳng định, không có đặc cách, đặc thù cho ai trong quá trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải ngành công nghiệp sản xuất thép. Như vậy, việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) không liên quan đến việc nghiên cứu, hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của Việt Nam hiện nay.

FHS đã cam kết đầu tư trên 100 triệu USD để lắp đặt thiết bị khử SO 2 , NO x của Xưởng thiêu kết, hoàn thành vào tháng 06 năm 2019. Trong thời gian lắp đặt các thiết bị này, Bộ TN-MT cũng đã yêu cầu FHS kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo sử dụng nguyên liệu và nhiên liệu sạch để không làm phát sinh chất ô nhiễm ra môi trường.

Ông Hoàng Văn Thức cũng cho biết, hiện nay Bộ TN - MT đang dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với khí thải ngành công nghiệp sản xuất thép. Mục đích là đưa ra mặt bằng quy chuẩn chung cho cả ngành phát triển chứ không phải áp dụng cho 1 doanh nghiệp nào, ông Thức khẳng định./. Thông tin về xả khí thải tại lò thiêu kết của Công ty Formosa Hà Tĩnh VOV.VN - Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và yêu cầu Công ty Formosa Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ môi trường.