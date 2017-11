Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ nguyên nhân nhiều trẻ nhập viện ở Phú Thọ

Chiều 17/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn số 5651/NĐ-ATTP ngày 17/11/2017 gửi UBND tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh yêu cầu làm rõ nguyên nhân hàng loạt học sinh nhập viện sau bữa ăn tại trường Mầm non xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê.

Văn bản cũng yêu cầu đơn vị liên quan tổ chức cấp cứu và điều trị tích cực, đảm bảo hồi phục sức khỏe cho các học sinh. Đồng thời điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Tiến hành truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm kinh doanh, bảo quản sản phẩm, lấy mẫu để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Một số trẻ được gia đình đưa vào thăm khám tại bệnh viện đa khoa Cẩm Khê (Ảnh: KT)

Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng. ăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các trường học; giám sát, kiểm soát chặt chẽ các chương trình quảng cáo, bán, nhân đạo, tặng (miễn phí)… các sản phẩm thực phẩm trong khu vực trường học.

Chỉ cho phép sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo quản ở điều kiện phù hợp theo yêu cầu. Kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm vệ sinh cá nhân, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, bảo quản đối với các thực phẩm ăn ngay cung cấp cho học sinh.

Xử lý nghiêm và không cho phép hoạt động đối với các cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và báo cáo kết quả triển khai về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm và Bộ trưởng Bộ Y tế theo quy định.

Trước đó, ngày chiều 16/11, sau khi các cháu học sinh trường Mầm non xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê dùng bữa ăn chiều bằng bánh dày và bưởi đã có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Gia đình 130 cháu đã đưa các cháu đi thăm khám tại bệnh viên Đa khoa huyện Cẩm Khê đã có 60 cháu phải nhập viện điều trị, 70 cháu còn lại được gia đình đưa về chăm sóc tại nhà./.

