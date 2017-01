Bộ Y tế tăng cường kiểm tra đột xuất các bệnh viện

Không chỉ kiểm tra đột xuất việc ứng trực của các bệnh viện vào dịp Tết Đinh Dậu, năm nay, Bộ Y tế có kế hoạch tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở y tế trong việc thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế cho biết, năm 2017 sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới phong cách, thái độ phục vụ gắn với cải cách hành chính trong khám chữa bệnh. Cụ thể, tiếp tục chỉ đạo những đơn vị còn lại tổ chức ký cam kết thực hiện đối với với từng khoa phòng, cá nhân; tổ chức tập huấn kỹ năng, giao tiếp ứng xử cho cán bộ, nhân viên y tế; kiện toàn và phát huy vai trò của phòng công tác xã hội tại các bệnh viện.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các hoạt động của đội sinh viên y khoa tham gia tình nguyện, tiếp sức cho người bệnh tại các cơ sở y tế; duy trì hoạt động đường dây nóng và hòm thư góp ý nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những cá nhân vi phạm về y đức. Bộ Y tế cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bổ sung, hoàn thiện về tiêu chí chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh của các đơn vị.

Ông Phạm Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) cho biết: “Ngoài việc tạo sự chủ động cho các cơ sở khám chữa bệnh, chúng tôi tăng cường đánh giá, giám sát việc thực hiện. Chúng tôi có 8 đoàn kiểm tra liên tục việc đổi mới thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh của các bệnh viện, trong đó 5 đoàn do các Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách, 2 đoàn do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phụ trách. Đoàn còn lại do Vụ Tổ chức tiến hành kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào. Như vậy mới đánh giá được thực chất”.

Theo Bộ Y tế, nhờ thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế đối với bệnh nhân nên năm 2016, số cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ giảm gần một nửa. Trong tổng số hơn 10.000 cuộc gọi đúng phạm vi, chỉ còn 15,6% cuộc gọi phản ánh về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sỹ.

Từ đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương và Sở Y tế các tỉnh, thành phố xử lý, khiển trách 213 trường hợp, cắt thi đua 78 trường hợp, cho nghỉ việc 13 người do vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.