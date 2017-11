BOT Cai Lậy miễn giảm cho hơn 400 phương tiện khi thu phí trở lại

Ngày 24/11, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 1A Tiền Giang đã thống nhất các phương án đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A khi tuyến tránh chuẩn bị đi vào hoạt động.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy chuẩn bị hoạt động trở lại

Ông Lưu Văn Hào, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc lộ 1A Tiền Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, đến nay trạm thu phí Cai Lậy đã hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để chính thức thu phí trở lại vào cuối tháng 11 này.

Theo đó, trạm thu phí sẽ giảm khoảng 30% giá vé so với trước đây; miễn phí và giảm 50% giá vé cho hơn 400 phương tiện của người dân các xã gần trạm thu phí thuộc huyện Cai Lậy và Thị xã Cai Lậy gồm: xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú, Phú An.

Để phục vụ tốt cho hoạt động thu phí, đơn vị đầu tư tuyến tránh Cai Lậy đã bố trí gần 100 cán bộ, nhân viên thu phí, đầu tư hai khu vực mới dành cho xe trả phí bằng tiền lẻ và một khu vực dành riêng cho báo chí tác nghiệp về hoạt động của trạm.

BOT Cai Lậy sắp thu phí trở lại, miễn giảm cho hơn 400 phương tiện

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc tại khu vực Trạm BOT Cai Lậy, lực lượng Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đường bộ - Công an tỉnh Tiền Giang đã có kế hoạch sẵn sàng làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A đoạn đặt trạm thu phí khi trạm này tiến hành thu phí trở lại.

Trước đó, chính quyền và ngành chức năng huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức tuyên truyền, đối thoại với người dân, người điều khiển phương tiện giao thông trong vùng dự án tuyến tránh Cai Lậy, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tuyến tránh là góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A.

Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang nói: "Từ khi có tuyến tránh Cai Lậy thì tại Thị xã Cai Lậy giảm bớt phương tiện rất nhiều, giảm ùn tắc giao thông nhất là ngày Tết, ngày lễ. Về mặt an toàn giao thông, chúng tôi lúc nào cũng quan tâm đến đảm bảo an toàn giao thông, lưu thông phải thông suốt; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền. Hiện nay, BOT Cai Lậy chuẩn bị thu phí trở lại, tôi nghĩ rằng, người dân đã am hiểu được Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cùng thực hiện đã ý thức được rồi và người dân cũng có một phần trách nhiệm để đảm bảo an toàn giao thông"./.

