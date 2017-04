Cà Mau buộc di dời đàn ong ngoại

Ngày 4/4, ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, chính quyền địa phương vừa làm việc và buộc ông Huỳnh Công Tấn, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Ubee (thuộc Hiệp hội Nuôi ong tỉnh Tiền Giang) phải di dời các thùng nuôi ong về đúng vị trí. Chính quyền địa phương tỉnh Cà Mau đang lo ngại nguồn mật ong ngoài tỉnh sẽ làm ảnh hưởng tới thương hiệu mật ong U Minh hạ.

Ông Tấn chính là chủ nhân hàng trăm thùng ong đang được gây nuôi tại rừng U Minh hạ (huyện U Minh). Trước đó, ông Tấn xin chính quyền sở tại nuôi thử nghiệm hơn 250 thùng ong Italy tại ấp An Phú (xã Khánh An).

Tuy nhiên, khi triển khai, ông Tấn đã đặt các thùng ong tại ấp 14 (xã Khánh An). Vị trí trên nằm sát với Vườn Quốc gia U Minh hạ. Do quan ngại vị trí đặt các thùng nuôi ong sẽ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia U Minh hạ nên chính quyền xã Khánh An đã buộc ông Tấn phải di dời các thùng nuôi ong về đúng vị trí.

Liên quan đến vấn đề này, trong phiên họp thường kỳ tháng 3 (ngày 4/4), ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh này tiếp tục rà soát lại các quy định hiện hành, xem xét việc đem hàng trăm thùng ong vào rừng U Minh (thuộc Khu dự trữ sinh quyển Thế giới) để nuôi có phù hợp hay không.

Sau khi rà soát, cơ quan chức năng tỉnh phải nhanh chóng báo cáo và đề xuất hướng xử lý chính xác để UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Trước đó, vào ngày 24/3, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh và xử lí vụ việc một số đối tượng vận chuyển mật ong từ nơi khác về địa phương rồi lấy thương hiệu mật ong U Minh hạ để bán./.