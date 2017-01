Cà Mau: Cứu sống 9 ngư dân Bình Thuận bị đắm tàu trên biển

Ngư dân tỉnh Cà Mau và lực lượng Cảnh sát biển đóng tại đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau vừa cứu sống 9 ngư dân bị đắm tàu trên biển.

Các ngư dân vừa được cứu sống.

Khoảng 8h sáng 7/1, tàu cá mang biển kiểm soát BTH 96472TS của ông Nguyễn Xuân Hoàng cùng với 8 ngư dân tỉnh Bình Thuận đang đánh bắt hải sản cách đảo Hòn Khoai 30 hải lí. Do sóng to, gió lớn đã làm tàu cá này bị phá nước chìm trên biển, 9 ngư dân trên tàu phải ôm phao, can chứa nước để mong sống sót.

Trong lúc này có một tàu cá của ngư dân tỉnh Cà Mau (chưa rõ danh tính) phát hiện, khẩn trương đến cứu nạn. Sau đó, 9 ngư dân đã được tàu của Cảnh sát biển đưa vào đảo Hòn Chuối an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, một trong 9 ngư dân vừa được thoát chết xúc động nói: “Ngư dân đầu tiên tôi có nghe nói tên chủ phương tiện là Hoàng Việt, tài công tên Toàn. Họ tích cực lắm, họ gặp chúng tôi họ mừng lắm. Họ cho tàu chạy hết ga để cứu chúng tôi, người ta cứu mà người ta còn run. Vì 9 người nằm ôm phao trên biển họ thấy tội nên họ cho ăn uống đàng hoàng lắm. Tôi cảm ơn các đơn vị trục vớt, nhờ họ mà chúng tôi đã được an toàn”./.