Cán bộ dùng bằng THPT giả, bị kỷ luật lại lên vị trí cao hơn

Người bị tố cáo là ông Trần Văn Khang (SN 1980, hiện là Bí thư xã đoàn, đại biểu hội đồng nhân dân xã Ea Wy, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk).

Theo đơn tố cáo, từ nhỏ ông Khang vào làm thuê cho chị gái ruột là bà Trần Thị Thập (ở thôn 2B, xã Ea Wy) và không học hành gì, nên không thể có chuyện ông này có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bằng tốt nghiệp THPT được xác định là không hợp pháp của ông Trần Văn Khang

Người đứng đơn tố cáo cho biết: “Gia đình chúng tôi vào đây năm 1986, đến năm 1993 thì anh Khang theo chị ruột vào đây. Thời điểm ấy chủ yếu thấy anh Khang đi chăn bò cho chị gái, chứ không học hành gì. Tôi thấy anh có bằng cấp 3 mà chẳng thấy anh đi học ngày nào, rồi sau này lại đi học trung cấp văn hóa, trung cấp lý luận chính trị và học đại học từ xa”.

Tiến hành xác minh theo đơn tố cáo, UBND huyện Ea Hleo có đủ cơ sở để khẳng định, bằng tốt nghiệp THPT năm 1999 tại tỉnh Hưng Yên mà Trần Văn Khang sử dụng là bằng phi pháp.

Tiếp đó, ngày 12/7/2013, UBND huyện đã ra quyết định buộc thôi việc, cảnh cáo về Đảng đối với ông Trần Văn Khang. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng, ông Khang lại được ông Nguyễn An Dũng, Chủ tịch UBND xã ký quyết định nhận vào làm nhân viên đài truyền thanh xã.

Đầu năm 2016, ông Khang được bổ nhiệm làm Bí thư đoàn xã rồi vào thường vụ xã, mặc dù kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của ông này thấp hơn nhiều so với bà Nguyễn Thị Mỹ Ly - Phó bí thư đoàn xã.

Điều này đã gây bất bình trong cán bộ đảng viên và một trong số đó là ông Giang Đức Hòa, Bí thư chi bộ thôn 2B, nơi ông Trần Văn Khang sinh sống.

“Bí thư đoàn xã, tiêu chuẩn là phải học hết 12/12 nhưng anh này chưa có bằng cấp gì mà đã bổ nhiệm trong khi đó Phó bí thư đoàn xã có đầy đủ năng lực phẩm chất, trình độ thì không bổ nhiệm mà lại bổ nhiệm một anh không bằng cấp gì vào bí thư đoàn xã. Bên cạnh đó, anh Khang vào ứng cử HĐND thì không đủ tư cách để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân thì vẫn được đưa vào làm đại biểu hội đồng nhân dân. Ngoài ra, bổ sung nhân sự vào ban chấp hành các anh cũng làm sai quy trình vì bằng cấp của các anh như thế mà sao đưa vào ban chấp hành. Lấy phiếu tín nhiệm 2 người, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Ly lúc đó là Phó Bí thư Đoàn xã với số phiếu tín nhiệm 12/14 còn ông Trần Văn Khang chỉ có 9/14, thì ông Khang lại được”.

Trường Cao Đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk ra quyết định thu hồi bằng trung học chuyên nghiệp của ông Trần Văn Khang

Từ những bằng cấp không hợp lệ này đã giúp ông Khang được giữ nhiều chức vụ khác nhau. Hiện ông Trần Văn Khang đang làm Bí thư Đoàn xã, trưởng ban pháp chế, hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 và mới đây nhất là cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội khi ông trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã do Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức vào tháng 3/2017.

Trả lời thắc mắc tại sao một người không có bằng cấp vẫn được tuyển vào làm tại xã, ông Nguyễn An Dũng, Chủ tịch UBND xã Ea Wy cho biết: Do ông Khang tha thiết muốn khắc phục sai phạm và lúc đó cả xã không tìm được người phù hợp hơn để vào vị trí nhân viên đài truyền thanh nên ban thường vụ xã đã thống nhất nhận ông Khang vào làm việc trở lại. Qua thời gian công tác, ông Khang được bầu vào Bí thư Đoàn xã là do cấp ủy quyết định, ông chỉ chấp hành.

Còn việc ông Khang đủ điều kiện thi công chức là do phòng Nội vụ huyện xét duyệt.

“Trong đơn xét đăng ký theo quy trình có mẫu đơn và kê khai còn việc thẩm tra, xác minh là toàn bộ của phòng nội vụ, còn đối với ủy ban nhân dân xã chỉ ký về sơ yếu lý lịch, chứ còn để thi công chức thì phải phòng nội vụ huyện xác minh đủ điều kiện hay không đủ điều kiện”, ông Nguyễn An Dũng nói.

Từ câu trả lời này, phóng viên tiếp tục tìm đến Ủy ban nhân dân huyện Ea Hleo. Ông Phạm Văn Thời, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Ea Hleo cho biết, để có bằng tốt nghiệp THPT hợp lệ, năm 2014 ông Trần Văn Khang đã theo học bổ túc tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ea Hleo và tốt nghiệp tháng 5/2016.

Trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã, ông Khang đã nộp đủ bằng Tốt nghiệp THPT (do Sở GD-ĐT Đắk Lắk cấp năm 2016) và Bằng trung học chuyên nghiệp chuyên ngành quản lý văn hóa, do trường Cao Đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk cấp năm 2007. Nghĩa là phòng Nội vụ huyện Ea Hleo đã chấp nhận 1 hồ sơ của cá nhân có bằng tốt nghiệp cao đẳng trước bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đến 9 năm.

Về sự bất hợp lý trong thời gian cấp bằng, ông Phạm Văn Thời cho rằng, số lượng hồ sơ nhiều nên nhân viên xử lý hồ sơ đã không nhận ra.

“Nhiều lúc hồ sơ nhiều bộ phận chuyên viên chỉ tổng hợp lại, có bằng trung học phổ thông, bằng trung cấp chuyên nghiệp thôi không để ý bằng nào có trước bằng nào có sau. Thì sai sót này từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ không kiểm tra kỹ ngày cấp bằng trung học phổ thông và ngày cấp bằng trung học chuyên nghiệp”, ông Văn Thời nói.

Với những gì đã xảy ra, có thể thấy lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo đã cố tình tạo điều kiện để một người gian dối về trình độ học vấn phát triển trong bộ máy của mình. Sự gian dối này, sau đó tiếp tục được tạo điều kiện ở cấp cao hơn, giúp ông Trần Văn Khang trót lọt trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã và nghiễm nhiên trở thành cán bộ văn hóa.

Mới đây, ngày 1/11, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk đã ra quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp đã cấp cho ông Trần Văn Khang vào năm 2007 do ông này sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông phi pháp để thi vào trường, và việc này có làm thay đổi kết quả thi đậu công chức của ông Trần Văn Khang.

Nhưng dù gì đi nữa, việc o bế, tạo điều kiện cho gian dối của ông này trong suốt những năm qua, đã khiến người dân mất đi đáng kể niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền xã Ea Wy và huyện Ea Hleo./.

