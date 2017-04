Cận cảnh khu nhà tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội nằm sát hồ Thành Công

Sát hồ Thành Công - nơi đang được đề xuất lấp 1 ha để xây khu đô thị tái định cư là nơi có nhiều khu tập thể lâu năm. (Ảnh Google map) Trong 42 khu tập thể cũ nguy hiểm ở 5 quận, huyện, thì có 39 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ C, 1 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ B, 2 tòa nhà nguy hiểm ở mức độ D cần phải di dân gấp. Nằm trong danh sách danh sách 42 nhà tập thể cũ xuống cấp gây nguy hiểm phải di dời khẩn cấp do UBND thành phố Hà Nội đã công bố vào năm 2016, tòa nhà G6A, tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) bị đánh giá là 1 trong 2 khu tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội. Khu nhà G6A, nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, phường Thành Công được đưa vào sử dụng từ năm 1987. Một vài chỗ của tòa nhà đã bị nghiêng, tạo thành khe hở chữ V. UBND phường Thành Công đã phải gắn biển thông báo ở đơn nguyên 1 và 2, yêu cầu các hộ dân không cơi nới trái phép và chủ động tháo dỡ để tòa nhà bảo đảm khả năng chịu lực. Phía trong tòa nhà là cảnh cũ kỹ, u tối... ...những lớp tường bong tróc, nham nhở lớp gạch. Nhiều vị trí là dầm của tòa nhà bị lở phần bê tông, lộ rõ cốt thép bị han rỉ. Sau 30 năm sử dụng, khu nhà nằm trong diện nguy hiểm cấp D (mức độ nguy hiểm cao nhất theo tiêu chuẩn xây dựng), là 1 trong 2 chung cư nguy hiểm nhất Thủ đô. Tòa chung cư cũ này được xây dựng gồm 5 tầng, có 3 đơn nguyên. Trong đó, hai đơn nguyên 1 và 2 có mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 3 mức độ nguy hiểm cấp C. Bức tường để ô thoáng cầu thang có dấu hiệu nứt rời... Phía bên ngoài, hầu như căn nhà nào cũng cơi nới thêm "chuồng cọp". Tình trạng cả tòa nhà xuống cấp đã khiến nhiều người sống tại đây luôn bất an, lo lắng cho tính mạng của bản thân và gia đình. Trong danh sách 42 khu nhà tập thể cũ nguy hiểm, quận Ba Đình có 13 cái tên (11 khu nhà nguy hiểm mức C, 2 khu nhà nguy hiểm mức D), quận Hoàn Kiếm (1 mức C), quận Đống Đa (12 mức C), quận Thanh Xuân (11 mức C), khu vực Đông Anh (4), và quận Đống Đa ( 1 mức B).

