Cận cảnh khu nhà thờ họ hoành tráng ở Nghệ An trị giá cả trăm tỷ đồng

Toàn bộ khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn Quốc tại xóm Đại Thắng, xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An được xây dựng trên diện tích khoảng 4.500 m2. Nhìn từ trên cao quần thể nhà thờ họ nổi bật so với những công trình xung quanh. Những công trình phía trong được xây dựng với thiết kế hài hòa, lộng lẫy. Khiến những người đến đây chiêm ngưỡng phải choáng ngợp. Phần cổng của nhà thờ cũng được xây dựng một cách tỷ mỉ với lối kiến trúc độc đáo. Phần tường bao xung quanh nhà thờ cũng được xây đắp, trang trí, khắc nổi 126 bức tranh (mỗi bức dài khoảng 2 m, rộng gần 1m) với nhiều chủ đề như: Tứ linh, tứ quý, tứ mùa, bát tiên, vinh quy bái tổ… Mỗi chi tiết phía trong đều được các tay thợ lành nghề nhất từ các vùng khác nhau như Huế, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Bình...làm rất công phu. Ông Nguyễn Quốc Vượng - hậu duệ dòng họ Nguyễn Quốc, cũng là người được cắt cử trông coi nhà thờ - cho biết: "Ngôi nhà thờ họ của chúng tôi thi công 2 năm rưỡi, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng”. Phía trong gian thờ cũng được chạm khắc tinh xảo và bài trí những bộ thờ đắt giá. http://streaming.vov.vn/2017_11_17/nbc3pdJLUDg/nhathoho100ty.mp4

