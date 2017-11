Cận cảnh mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Donald Trump tại sân bay Đà Nẵng

Khoảng 12h trưa nay, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng trong điều kiện an ninh được thắt chặt. Trước khi chuyên cơ hạ cánh khoảng 1 tiếng, đặc vụ Mỹ cùng với chó nghiệp vụ đã rà soát xung quanh khu vực sân bay. Chó nghiệp vụ được sử dụng để kiểm tra ngẫu nhiên những khu vực quanh địa điểm chuyên cơ hạ cánh nhằm phát hiện dấu hiệu khả nghi. Việc đảm bảo an ninh cho các chuyến thăm nước ngoài của các tổng thống Mỹ luôn được đặt lên hàng đầu. Thông thường trước khi chuyến thăm diễn ra hàng tháng trời, cơ quan mật vụ Mỹ đã tiến hành điều nghiên, đề ra các phương án đảm bảo an ninh. Trong ảnh là một đặc vụ Mỹ đang đo khoảng cách từ mặt đất lên sàn của một cầu thang máy bay. Đoàn xe đón Tổng thống Donald Trump cũng tiến vào sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 30 phút trước khi chuyên cơ Air Foce One hạ cánh. Theo thông lệ, trong mỗi chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, sẽ có 2 chiếc Cadillac One The Beast được mang theo. Một xe chở Tổng thống Mỹ và một để nghi binh. Trong ảnh là một chiếc Cadillac One The Beast tại sân bay Đà Nẵng. Ngoài 2 chiếc Cadillac One The Beast, hàng chục xe đặc chủng cũng tham gia vào đoàn hộ tống Tổng thống Mỹ. Trong ảnh là một chiếc Chevrolet Suburban đặc chủng của đặc vụ Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống. Khoảng 12h30', Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng bắt đầu tham gia các hoạt động tại Tuần lễ cấp cao APEC. Trong suốt quá trình diễn ra lễ đón tại sân bay, các đặc vụ Mỹ được phân công án ngữ tại các điểm cao, quan sát phát hiện các nguy cơ. Các đặc vụ này dùng ống nhòm chuyên dụng và tập trung quan sát khu vực xung quanh nơi diễn ra lễ đón. Trước khi chuyên cơ của Tổng thống Donald Trump hạ cánh khoảng 30 phút, máy bay chờ Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng trong sự bảo vệ của các đặc vụ Mỹ http://streaming.vov.vn/2017_11_10/S8YzMvb9yL7yoqsYrG5iQA/cho_nghiep_vu.mp4

