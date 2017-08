Cần Thơ: Học sinh trường khuyết tật có nguy cơ lỡ năm học mới

Năm học mới 2017 – 2018 đang đến gần, các em học sinh và các bậc phụ huynh trên cả nước đang tất bật chuẩn bị sách vở, tư trang cho các em vào đầu năm học mới. Trong khi đó, tại TP. Cần Thơ, các em học sinh ở Trường khuyết tật TP đang có nguy cơ bỏ lỡ năm học mới do sự chậm trễ của đơn vị thi công. Hiện nay, các em học sinh Trường khuyết tật quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đang mong chờ ngày được tựu trường giống như các bạn cùng trang lứa. Hiện tại, chỗ học của các em đang được sửa chữa, nâng cấp, chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Đáng lẽ các hạng mục này phải được đơn vị thi công bàn giao trước ngày 20/8 để nhà trường tổ chức sắp xếp bàn ghế, đồ dùng học tập chuẩn bị đón các em. Trong ngày 28/8, nhiều bậc phụ huynh đưa con em đến trường theo kế hoạch tập trung của nhà trường, nhưng đành phải ra về với một lý do: Công trình xây dựng chưa xong, không đảm bảo an toàn, chưa thể đón các em học sinh. Ghi nhận tại trường, hai dãy phòng học chưa được lắp cửa, ổ điện nhiều chỗ không đảm bảo an toàn; vật liệu xây dựng thì ngổn ngang. Dự án nâng cấp Trường Khuyết tật thuộc giai đoạn 2, dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. Đơn vị chủ đầu tư là UBND thành phố Cần Thơ và đơn vị thi công Liên doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật – Thương mại sản xuất M.T.H và Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng. Đây là một trong những công trình nằm trong dự án ODA của thành phố. Đưa con em đến trường rồi lại phải đưa về, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của các bậc phụ huynh cũng như các em. Anh Đặng Văn Hoàn, ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ có con theo học tại trường đã 4 năm cho biết: “Chúng tôi đã nhận thông báo đến nhập học, gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ đạc đưa con lên, thế nhưng khi đến nơi công trình vẫn chưa xong anh đành phải chở con về”. Phụ huynh Lê Thiện Tân, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, có con theo học tại trường hơn 10 năm cho biết, tuy đến ngày nhập học nhưng trường xây chưa xong nên phải chờ đến ngày mùng 5/9 vào khai giảng luôn. Trong khi con anh nôn nóng muốn được đi học để được gặp bạn bè. Do trường chưa xây xong anh đành phải đưa con về với nhiều nỗi thất vọng. Các em học ở trường Khuyết tật vốn đã phải chịu những thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, giờ đây trường học còn ngổn ngang khiến nhiều bậc phụ huynh vô cùng bức xúc. Về phía nhà trường cũng đang mong chờ công trình sớm hoàn thành để có thể đón các em vào năm học mới đúng ngày 5/9. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho hay: Đã cho các đơn vị chức năng kiểm tra và cố gắng hoàn thành để các em kịp vào năm học mới. Hiện tại, nhìn vào phía công trình đang thi công vẫn còn đang ngổn ngang vật liệu xây dựng, khó có thể hoàn thành trong nay mai. Việc cần lúc này là UBND TP Cần Thơ và các cấp, các ngành cần thực sự vào cuộc quyết liệt để trường Khuyết tật sớm hoàn thành, giúp các em học sinh khuyết tật thành phố có được niềm vui đến trường đúng ngày khai giảng năm học mới giống như bạn bè cùng trang lứa./.

Năm học mới 2017 – 2018 đang đến gần, các em học sinh và các bậc phụ huynh trên cả nước đang tất bật chuẩn bị sách vở, tư trang cho các em vào đầu năm học mới. Trong khi đó, tại TP. Cần Thơ, các em học sinh ở Trường khuyết tật TP đang có nguy cơ bỏ lỡ năm học mới do sự chậm trễ của đơn vị thi công. Hiện nay, các em học sinh Trường khuyết tật quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đang mong chờ ngày được tựu trường giống như các bạn cùng trang lứa. Hiện tại, chỗ học của các em đang được sửa chữa, nâng cấp, chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Đáng lẽ các hạng mục này phải được đơn vị thi công bàn giao trước ngày 20/8 để nhà trường tổ chức sắp xếp bàn ghế, đồ dùng học tập chuẩn bị đón các em. Trong ngày 28/8, nhiều bậc phụ huynh đưa con em đến trường theo kế hoạch tập trung của nhà trường, nhưng đành phải ra về với một lý do: Công trình xây dựng chưa xong, không đảm bảo an toàn, chưa thể đón các em học sinh. Ghi nhận tại trường, hai dãy phòng học chưa được lắp cửa, ổ điện nhiều chỗ không đảm bảo an toàn; vật liệu xây dựng thì ngổn ngang. Dự án nâng cấp Trường Khuyết tật thuộc giai đoạn 2, dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. Đơn vị chủ đầu tư là UBND thành phố Cần Thơ và đơn vị thi công Liên doanh Công ty TNHH Kỹ Thuật – Thương mại sản xuất M.T.H và Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng. Đây là một trong những công trình nằm trong dự án ODA của thành phố. Đưa con em đến trường rồi lại phải đưa về, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của các bậc phụ huynh cũng như các em. Anh Đặng Văn Hoàn, ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ có con theo học tại trường đã 4 năm cho biết: “Chúng tôi đã nhận thông báo đến nhập học, gia đình đã chuẩn bị sẵn đồ đạc đưa con lên, thế nhưng khi đến nơi công trình vẫn chưa xong anh đành phải chở con về”. Phụ huynh Lê Thiện Tân, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, có con theo học tại trường hơn 10 năm cho biết, tuy đến ngày nhập học nhưng trường xây chưa xong nên phải chờ đến ngày mùng 5/9 vào khai giảng luôn. Trong khi con anh nôn nóng muốn được đi học để được gặp bạn bè. Do trường chưa xây xong anh đành phải đưa con về với nhiều nỗi thất vọng. Các em học ở trường Khuyết tật vốn đã phải chịu những thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, giờ đây trường học còn ngổn ngang khiến nhiều bậc phụ huynh vô cùng bức xúc. Về phía nhà trường cũng đang mong chờ công trình sớm hoàn thành để có thể đón các em vào năm học mới đúng ngày 5/9. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho hay: Đã cho các đơn vị chức năng kiểm tra và cố gắng hoàn thành để các em kịp vào năm học mới. Hiện tại, nhìn vào phía công trình đang thi công vẫn còn đang ngổn ngang vật liệu xây dựng, khó có thể hoàn thành trong nay mai. Việc cần lúc này là UBND TP Cần Thơ và các cấp, các ngành cần thực sự vào cuộc quyết liệt để trường Khuyết tật sớm hoàn thành, giúp các em học sinh khuyết tật thành phố có được niềm vui đến trường đúng ngày khai giảng năm học mới giống như bạn bè cùng trang lứa./.