Cảnh sát Hà Nội hóa trang để phòng chống tội phạm dịp cuối năm

Cùng với việc đấu tranh có hiệu quả tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, các ngành chức năng thành phố Hà Nội cũng đang tập trung lực lượng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, ngay từ tháng 11, cán bộ chiến sỹ Trạm cảnh sát Bến xe phía Nam (Hà Nội) đã xây dựng kế hoạch và triển khai đợt cao điểm tại bến xe trọng điểm này.

Với 800 lượt xe, từ 16.000 đến 18.000 lượt hành khách/ngày đêm, Bến xe phía Nam là một trong những trung tâm đón trả khách lớn nhất của thành phố Hà Nội. Dự kiến trong dịp Tết sắp tới, lượng hành khách sẽ tăng lên gấp rưỡi. Lượng hành khách và xe ra vào bến tăng cao cũng là lúc tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng trộm cắp, móc túi, chèo kéo khách, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm…

Bến xe phía Nam là một trong những "điểm nóng" về giao thông dịp Tết

Trung tá Hoàng Đăng Phong, Trạm trưởng Trạm cảnh sát Bến xe phía Nam cho biết, Tết Nguyên đán là thời điểm “nóng” nhất tại bến xe này, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn được đặc biệt quan tâm. Trạm cảnh sát Bến xe sẽ tăng cường lực lượng hóa trang, phục kích ở những khu vực trọng điểm để phòng chống đối tượng trộm cắp, móc túi; đảm bảo cho hành khách qua lại bến được thuận tiện an toàn, cũng như tránh ùn tắc tại bến.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, các ngành chức năng thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các trục đường chính, đường xuyên tâm, cửa ngõ vào thành phố, bến xe bến tàu. Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp lực lượng liên ngành “siết chặt” việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Tại địa bàn quận Đống Đa, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông thông suốt cũng đã được lực lượng công an và ngành liên quan lên phương án thực hiện. Trong đó, tập trung chú trọng an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Với 72 tuyến phố, trên 10 tuyến có nguy cơ ùn ứ giao thông cao, như Khâm Thiên, Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa (nơi đang thi công đường sắt trên cao), Công an quận Đống Đa sẽ huy động tối đa lực lượng túc trực đảm bao giao thông, an ninh trật tự.

Trung tá Nghiêm Trần Tiệp, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông trật tự, cơ động, Công an quận Đống Đa cho biết: “Công an quận đã phân công cụ thể cho các lực lượng, trong đó chủ công là Đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động với công an các phường, phối kết hợp với các lực lượng như tự quản, cựu chiến binh, ban bảo vệ dân phố để đảm bảo an ninh trật tự. Công an quận cũng ra thông báo đôn đốc công an các phường, các lực lượng cùng chống ùn tắc giao thông, trật tự đô thị và trật tự công cộng trên địa bàn quận từ giờ đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu cũng như lễ hội đầu Xuân”.

Mục tiêu Hà Nội đặt ra trong đợt cao điểm là giảm số vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là dịp trước và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Cùng với đó là đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng hoạt động giao thông có các hành vi phạm pháp như cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đối tượng có lệnh truy nã, vận chuyển ma túy…

Duy trì hiệu quả 15 tổ công tác theo kế hoạch 141 về tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy lạng lách đánh võng, mang vũ khí khi tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết: “Thành phố đang triển khai tháng cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và hiện đang triển khai rất tích cực. Công an thành phố và quản lý thị trường cũng đã bắt rất nhiều vụ hàng giả, hàng lậu. Kế hoạch này sẽ được tăng cường, nhất là tình trạng trộm cắp, móc túi, nhất là tại các lễ hội diễn ra trong dịp Tết. Đồng thời, phòng ngừa việc cướp ngân hàng, cướp tiền cuối năm”.

Việc chủ động của các ngành chức năng thành phố Hà Nội, đặc biệt là lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giao thông thông suốt dịp cuối năm sẽ mang đến không khí Tết bình yên, vui vẻ cho người dân thủ đô./.