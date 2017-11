Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc cấp Giấy xác nhận Chứng minh nhân dân.

Xét báo cáo của Bộ Công an về nguyên nhân chậm trả thẻ căn cước công dân, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an thực hiện việc cấp Giấy xác nhận Chứng minh nhân dân cho công dân đối với tất cả các trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số sang thẻ Căn cước công dân, thay vì chỉ cấp khi công dân có yêu cầu như hiện nay./.

