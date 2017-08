Chính thức thay đổi mã số bảo hiểm xã hội

Theo ông Vũ Mạnh Chữ - Phó Trưởng Ban Thu (BHXH VN), những điều chỉnh mới về quy trình cấp mã số BHXH sẽ thuận lợi hơn cho người lao động. Đồng thời, việc cấp mã sổ mới sẽ giúp chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT, làm căn cứ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Cấp mã số BHXH có hiệu lực từ 1/7/2018

Chiều nay (29/8), BHXH VN cho biết, quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về việc cấp mã số BHXH có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

Ông Vũ Mạnh Chữ cho biết, mã số BHXH là dãy số tự nhiên bao gồm 10 chữ số (gồm 02 số đầu là mã tỉnh, 08 số tiếp theo là số tự nhiên) và là số sổ BHXH và là 10 số cuối thẻ BHYT.

Sổ BHXH, thẻ BHYT được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) theo mã số BHXH từ ngày 01/8/2017. Cụ thể:

Theo ông Vũ Mạnh Chữa, thẻ mới thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:”. Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”

Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:” và thời hạn sử dụng thẻ BHYT: chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày.../.../....”.

Ví dụ: thẻ trước đây in “Số: DT 2 01 01 180 00001 Nay được in là “Mã số: DT 2 01 0118000001

Mã số BHXH là mã số định danh các nhân duy nhất của người tham gia do cơ quan BHXH cấp để ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT, giúp hoàn thiện quy trình quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, mã số BHXH sẽ giúp người tham gia BHXH dễ dàng quản lý thông tin BHXH cá nhân. “Chỉ cần cung cấp mã số BHXH khi tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT được thuận lợi trên phạm vi toàn quốc.Trường hợp không nhớ, cơ quan BHXH phải có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu quản lý”.

Đối với đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHXH, mã số BHXH sẽ giúp thuận tiện trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT; giảm thời gian trong việc kê khai, cập nhật thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Đồng thời, việc cấp mã số BHXH cũng giúp cơ quan BHXH quản lý chặt chẽ quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của người tham gia.

Việc cấp mã số BHXH cũng giúp cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giờ giao dịch của cá nhân, tổ chức với cơ quan BHXH, tạo điều kiện thuận tiện cho người tham gia khi giao dịch với cơ quan BHXH trong việc tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, đối với đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHTN) nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN. Cụ thể, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH./.