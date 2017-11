Chủ nhà hàng trả túi xách chứa 500 triệu đồng của khách để quên

Vào khoảng 13h ngày 10/11, khi đã vắng khách, nhân viên nhà hàng Âu Lạc (tại xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc Nghệ An) tiến hành thu dọn thì phát hiện một túi xách màu nâu của ai đó để quên trên ghế.

Chờ khoảng một giờ sau, không thấy có ai đến nhận lại tài sản, anh Nguyễn Thanh Hòa (SN 1975, chủ nhà hàng Âu Lạc) cùng nhân viên tiến hành mở túi xách kiểm tra, phát hiện bên trong có 8 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng và một phong bì tiền đã dán kín cùng với một số giấy tờ.

Công an huyện Nghi Lộc và chủ nhà hàng trả lại toàn bộ tài sản cho vị khách để quên

Phát hiện khối tài sản lớn, anh Hòa sau đó đã báo tin cho Công an xã Nghi Xá và Công an huyện Nghi Lộc tìm cách trả lại cho người bỏ quên. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt tiếp nhận tài sản.

Kiểm tra các loại giấy tờ trong túi xách, tổ công tác phát hiện có một hợp đồng xây dựng, ghi tên đại diện bên B là ông Nguyễn Văn Đăng (SN 1963, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

Liên lạc theo số điện thoại ghi trong hợp đồng, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc đã liên hện, báo tin cho anh Đăng biết để quay lại nhận tài sản.

Nhận được tin báo, khoảng 15h15’ cùng ngày, anh Nguyễn Văn Đăng đã có mặt tại nhà hàng Âu Lạc.

Sau khi xác minh, tổ công tác xác định anh Đăng chính là chủ sở hữu hợp pháp tài sản để quên tại nhà hàng Âu Lạc nên tiến hành trao trả./.