Chủ tịch Đà Nẵng tham gia tuần tra đêm Giao thừa

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bất ngờ đến thăm các lực lượng trực tuần tra đêm tại UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu khiến ai cũng vui và bất ngờ. Thăm hỏi tình hình lãnh đạo UBND phường, Chi bộ tổ dân phố về chăm lo Tết cho nhân dân, Ông Huỳnh Đức Thơ trò chuyện cùng các lực lượng và đề nghị cùng tham gia tuần tra đêm cùng các lực lượng. Ông Huỳnh Đức Thơ lên xe công vụ của công an phường cùng tuần tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ vì sự bình yên của thành phố. Phiên tuần tra đêm Giao thừa thêm ý với các lực lượng khi có sự hiện diện của Chủ tịch thành phố. Trên tuyến đường Trần Quốc Toản. Lực lượng tuần tra trên tuyến đường Bạch Đằng. Dừng chân trò chuyện với chiến sĩ công an, thành viên dân phòng tại Trạm tuần tra trước Nhà hát Trưng Vương. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các lực lượng tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ... góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân dịp trước, trong và sau Tết. Sau khi tham gia tuần tra, ông Huỳnh Đức Thơ thăm và dâng hương tại đình Hải Châu và nhà thờ 43 chư phái tộc. Đình Hải Châu và nhà thờ 43 chư phái tộc là Di tích văn hoá quốc gia, ở hẻm 48 đường Phan Châu Trinh. Tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ CA phường Hải Châu 1. Cùng lãnh đạo quận Hải Châu bật sâm panh, đón Giao thừa chào năm mới chúc cán bộ, nhân dân phường Hải Châu 1 cùng thành phố quyết tâm thực hiện “Thành phố 4 an” gồm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội; để hình ảnh Đà Nẵng luôn đẹp trong ánh mắt và suy nghĩ của du khách.

