Có Internet, cách học của trẻ em vùng biên giới cũng thay đổi

Trường THCS Chu Văn An đã có những bước chuyển mình không nhỏ kể từ khi áp dụng Internet vào học tập và quản lý.

Trường THCS Chu Văn An (Xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cách trung tâm thành phố Pleiku 80 km. Đây là một ngôi trường thuộc vùng ven biên giới Việt Nam – Campuchia, điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng cách đây 7 năm, Internet băng rộng đã được phổ cập nhờ chương trình “Internet trường học” của Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel).

Đoàn công tác đến trường Chu Văn An đúng giờ ra chơi giữa giờ, thời điểm sân trường chỉ có tiếng nô đùa của học sinh, điểm xuyết vài vị trí có những nhóm nhỏ đang tập văn nghệ.

“Internet về trường” đồng nghĩa đi kèm với cơ sở hạ tầng là phòng máy tính. Dù ở ven biên giới nhưng trường Chu Văn An cũng được trang bị 20 chiếc máy tính nối mạng Internet băng rộng miễn phí của Viettel, giúp các em học sinh tiếp cận với nhiều thông tin hữu ích trên mạng.

Những thay đổi đang diễn ra với Internet băng rộng ở trường Chu Văn An (tỉnh Gia Lai) giống như một giấc mơ nếu tính đến vị trí của ngôi trường này. Ở vùng heo hắt của một tỉnh miền núi, trước khi được Tập đoàn Viettel “kéo dây mạng”, rất ít người nghĩ đến những phương pháp dạy, học hiện đại như thầy trò trường Chu Văn An đang thực hiện bây giờ.

Sự hiện diện của hạ tầng mạng băng rộng cùng nhiều ứng dụng giáo dục hiện đại đã giúp cho ngôi trường có tên nhà giáo Chu Văn An ở xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cũng có được những phương pháp dạy và học mới nhất, không khác gì ngôi trường có cùng tên ở thủ đô Hà Nội. Và nếu so sánh với cách đây 20 năm, khi Internet với tốc độ “rùa bò” của dịch vụ dial-up vẫn là một điều kỳ diệu của thị dân sành điệu ở thành phố, thì câu chuyện của trường Chu Văn An của xã IaO (Gia Lai) là một giấc mơ đã trở thành hiện thực.