Công an xã phê lý lịch xấu do gia đình nợ tiền đóng góp

Thời gian qua, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1958, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã làm đơn đơn tố cáo gửi đến nhiều cơ quan về việc công an xã phê không đúng quy định vào giấy xác nhận dân sự, khiến 2 con trai ông không thể đi xuất khẩu lao động và kết nạp Đảng. Ông Hùng cho rằng việc này đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tiền đồ và cuộc sống của các con ông.

Theo trình bày của ông Hùng, vào cuối 2016 anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1993, con trai ông Hùng) tới ủy ban xã xin giấy xác nhận dân sự để bổ sung hồ sơ lao động. Tại đây, ông Trần Xuân Quyết Trưởng công an xã Hùng Tiến, huyện Nam phê vào tờ đơn xin xác nhận dân sự của anh Bắc với nội dung "Nguyễn Văn Bắc, bản thân chưa có tiền án tiền sự. Nhưng chưa chấp hành tốt các quy định của địa phương".

Một bản “phê” của vị Trưởng công an xã trong đơn xin xác nhận dân sự của con ông Hùng.

Nhận được “bút phê” của vị Trưởng công an xã anh Bắc đành ngậm ngùi ra về. Đến tháng 8 vừa qua, lần thứ hai anh Bắc tới công xã xin xác nhận dân sự để hoàn tất hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Cũng như lần trước, vị Trưởng công an xác tiếp tục ghi: "Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt các quy định của địa phương" vào tờ đơn xác nhận dân sự của anh Bắc.

Với bút phê này của vị Trưởng công an xã bản thân anh Nguyễn Văn Bắc không thể đi xuất khẩu lao động do bị chê có lý lịch xấu. Hiện, anh Bắc thất nghiệp ở nhà.

Không chỉ mình anh Bắc, 1 người con khác của ông Hùng là Nguyễn Văn Trung cũng bị chính Trưởng công an xã này phê lý lịch xấu. Ông Hùng còn cho biết, đầu năm 2017, con trai ông là Nguyễn Văn Trung được xét kết nạp Đảng khi đang tham gia nghĩa vụ quân sự. Nhưng khi gia đình lên xã hoàn tất sơ yếu lý lịch thì cũng bị trưởng công an xã phê: "Gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương".

“Chính việc phê lý lịch xấu của Trưởng công an xã đã khiến con trai tôi không được kết nạp Đảng, một đứa thì không thể đi xuất khẩu lao động. Gia đình tôi nghèo nên mới nợ tiền đóng góp của địa phương nhưng việc đó do tôi là chủ hộ sao lại phê vào lý lịch, tờ khai của con chúng tôi như vậy”, ông Hùng bức xúc.

Bị phê xấu vì nợ hơn 7 triệu đồng tiền đóng góp

Cho rằng việc làm của vị Trưởng công an xã là lạm quyền gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc của các con và gia đình mình. Vì thế, ông Hùng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng yêu cầu vào cuộc làm rõ.

Liên quan đến nội dung trên, ông Trần Xuân Quyết - Trưởng công an xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn cho biết; Gia đình ông Hùng còn nợ xã hơn 7 triệu đồng, một số khoản đóng góp thì phê là gia đình chưa chấp hành tốt, như thế không sai.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch xã Hùng Tiến cho biết, số tiền 7,4 triệu đồng gia đình ông Hùng còn nợ là "các khoản bắt buộc và tự nguyện", trong đó tiền nộp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ quốc phòng, an ninh; Quỹ thiên tai, tiền đào đắp giao thông nội đồng...

"Các khoản được cho là tự nguyện nhưng thực tế là những khoản đã được lấy biểu quyết của nhân dân, hơn 90% thống nhất, hội đồng nhân dân xã đã ra nghị quyết. Nếu về lý, ông Hùng có quyền không đóng các khoản tự nguyện nhưng chính quyền xã vẫn vận động, kêu gọi", ông Kỳ cho biết.

Ông Nguyễn Văn Kỳ cũng cho rằng, việc Trưởng công an xã này phê như vậy là không sai: "Việc công an phê như vậy là không sai, nhưng không nên. Tôi đã chỉ đạo công an là từ nay không làm như vậy nữa". Tuy nhiên, không đồng tình với giải thích của phía chính quyền, ông Hùng tiếp tục có đơn lên phòng tiếp dân của cấp huyện và tỉnh để "kêu cứu", mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trả lời thỏa đáng cho gia đình ông.

Theo hướng dẫn của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp), UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch. UBND cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân./.

Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai VOV.VN - 7 năm trước, nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng bị bắt vì sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương.