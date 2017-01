Công bố nguyên nhân vụ 5 công nhân tử vong trong bể chứa nước mắm

Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, trưa ngày 12/01, tại Khu Công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, anh Huỳnh Văn Nê, 22 tuổi, quê ở Hòa Hiệp Trung và chị Lê Thị Hoa, 28 tuổi, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa tiến hành lấy mẫu nước mắm để xét nghiệm thì anh Nê bị rơi xuống bể chứa nước mắm. Nghe chị Hoa kêu cứu, anh SiRi Phong, 47 tuổi, quốc tịch Thái Lan và 3 công nhân khác của Công ty là Lê Thành, 30 tuổi; Nguyễn Văn Vinh, 50 tuổi; Lê Viết Nguyên, 36 tuổi, đều trú huyện Đông Hòa cùng xuống hầm chứa mắm tìm kiếm anh Nê thì đều bị tử vong.

Quang cảnh cuộc họp báo chiều ngày 13/1.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên cùng các sở, ban ngành, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường tiến hành công tác nghiệp vụ và hỗ trợ người nhà đưa thi thể các nạn nhân tới cơ sở y tế. Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, nguyên nhân ban đầu dẫn đến 5 công nhân tử vong do bị ngạt khí độc.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động, công tác An toàn vệ sinh lao động, dung dịch chứa trong bể gây ngạt khí chết người tại Công ty Cổ phần Food Tech, Chi nhánh Phú Yên như thế nào, ông Nguyễn Thanh Tùng, Trợ lý Công ty Cổ phần Food Tech giải thích: Đơn vị đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về việc xây dựng bể chứa nước mắm này. Hiện tại, bể chứa đang trong giai đoạn thử nghiệm, đây là lần thứ 2 công nhân trực tiếp lấy mẫu tại bể.

Tại buổi họp báo, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương, điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn, sớm có kết luận điều tra vụ tai nạn này. Đồng thời yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp có nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động và có báo cáo gởi về UBND tỉnh Phú Yên trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Ông Phan Đình Phùng đề nghị: "Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu Kinh tế của tỉnh, UBND huyện Đông Hòa và các địa phương của nạn nhân trong vụ tai nạn tiếp tục thăm hỏi, động viên chia sẻ khó khăn, hỗ trợ kịp thời, thiết thực để các gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống, nhất là trong thời điểm gần Tết này. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, rồi các chủ sử dụng lao động và người lao động tại các cơ sở sản xuất chấp hành nghiêm về an toàn vệ sinh lao động"./.