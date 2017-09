Công khai kết luận thanh tra một số dự án BT, BOT ở TP. Hồ Chí Minh

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo Kết luận số 2242 về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thực hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Qua thanh tra cơ quan này kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý sai phạm hơn 2 nghìn 172 tỷ đồng tại 06 dự án.

Dự án BOT cầu Phú Mỹ được Thanh tra Chính phủ chỉ ra có nhiều sai phạm. Ảnh:Zing.vn

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã không thực hiện xây dựng danh mục dự án, không thực hiện công bố danh sách dự án hoặc thực hiện công bố dự án chậm theo quy định. Công tác lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu (dự án xây dựng cầu Phú Mỹ thực hiện theo hình thức đấu thầu; Dự án cải tạo, nâng cao quốc lộ 1A, đoạn An Sương - An Lạc và Dự án Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu Công nghiệp Phú Hữu có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ) không theo đúng quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, hầu hết các dự án trên đều chậm tiến độ không được triển khai theo đúng kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng; một số dự án trong quá trình triển khai thực hiện đã không thực hiện đúng các quy định về lựa chọn nhà thầu, không lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, chấm thầu, thẩm định kết quả trúng thầu nhưng cơ quan thẩm quyền không kiểm tra việc đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Dự án BOT Xa lộ Hà Nội. Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội được khởi công từ tháng 4/2010, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Đáng nói là tổng mức đầu tư dự án đã tăng gần gấp đôi nhưng đến nay vẫn chưa biết khi nào nhận đủ mặt bằng để có thể thi công và hoàn thành. Ảnh:Zing.vn

Đặc biệt công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán như nhà đầu tư đã lập hồ sơ chậm (Dự án xây dựng cầu Phú Mỹ, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn An Sương - An Lạc); không phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư nhưng đã lập hồ sơ đề nghị quyết toán dự án (dự án xây cầu Phú Mỹ); chậm xác định lại thời gian khai thác và hoàn vốn dự án (Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn An Sương - An Lạc); thu phí vượt phương án tài chính nhưng chưa chuyển trả Thành phố và đưa khoản ứng vốn cho Thành phố vào phương án tài chính chưa đúng thủ tục (Dự án cầu Bình Triệu II); Nghiệm thu không đúng một số chi phí quản lý, chi phí xây lắp, chi phí trung tu, chi phí thuê nhà (Dự án xây dựng đường kết nối vào cầu Phú Mỹ, Dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn An Sương - An Lạc, Dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào Khu công nghiệp Phú Hữu).

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, UBND thành phố Hồ Chí Minh xử lý sai phạm hơn 2.172 tỷ đồng của các dự án. Trong đó phê duyệt không đúng khoản tiền 1.400 tỉ đồng, phê duyệt tăng sai trên 67 tỉ đồng. Đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến sai phạm tại các dự án BOT và BT đã nêu, đặc biệt rà soát theo nội dung kết luận thanh tra về tính toán chênh lệch phụ cấp lưu động; các vấn đề tổng mức đầu tư, phương án tài chính, nghiệm thu thanh toán, kiểm toán, quyết toán để điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. /.