Công tác xã hội trong lĩnh vực thiên tai cần đánh giá toàn diện

Sáng 28/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công xã hội Việt Nam phối hợp với Hiệp hội các trường đào tạo công tác xã hội Quốc tế và Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học sư phạm Hà Nội tổ chức tập huấn “Công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai”.

Tập huấn về công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai.

Những năm gần đây, Việt Nam đã và đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thảm họa thiên tai như bão tố, lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán…gây ra. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở đào tạo và thực hành công tác xã hội ở Việt Nam lại chưa được tập huấn về công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai. Việc vận dụng, phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong quá trình ứng phó và giảm nhẹ tác động của thảm họa thiên tai chưa được quan tâm đúng mực.

Tại buổi tập huấn, Phó Giáo sư, tiến sỹ Timothy Sim, Giám đốc Chương trình hợp tác giảm thiểu nguy cơ thiên tai, Văn phòng Liên hợp quốc, Đại học Bách Khoa Hồng Kông cho rằng: Công tác xã hội trong lĩnh vực thảm họa thiên tai cần đánh giá toàn diện trước và sau thảm họa, xác định các nhu cầu đặc biệt của các nhóm người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa; Tổ chức truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về thảm họa thiên tai và các biện pháp khắc phục; Hỗ trợ cá nhân và gia đình nhận thức cũng như đối phó với các vấn đề thảm họa thiên tai…