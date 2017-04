Cung cấp điện thoại lãnh đạo để dân cùng giám sát Nhà máy giấy Lee&Man

Tổ giám sát do Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập vừa có văn bản phản hồi về nội dung phản ánh của người dân thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang về mùi hôi, bụi và tiếng ồn từ dự án Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam.

Xây dựng rào chắn và trồng cây xanh cặp rạch Mái Dầm.

Theo đó, về vấn đề mùi hôi, bụi, tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án, Tổ giám sát cho biết, tại thời điểm khảo sát, ghi nhận tại khu dân cư dọc kênh Mái Dầm có mùi hôi phát sinh; không có hiện tượng bụi than từ nhà máy điện phát tán; tiếng ồn đo tại khu dân cư dao động từ 66 - 68 dBA.

Qua kiểm tra, giám sát bước đầu xác định được mùi hôi phát sinh là do trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải tập trung có phát sinh mùi hôi tại bể hiếu khí, ống thải khí biogas từ bể yếm khí, bể chứa bùn, máy ép bùn và kho chứa bùn. Công ty đang triển khai thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi, như lắp đặt hệ thống khử mùi bằng ozone tại bể chứa bùn và thiết bị phun sương khử mùi tại khu vực ép bùn để xử lý mùi hôi và đang lắp đặt hệ thống khử mùi bằng ozone tại bể hiếu khí, yếm khí.

Tại kho chứa than nhiên liệu và khu đất trống sau kho than có khả năng phát tán bụi khi gió lớn, công ty đang lắp đặt bao lưới chống bụi quanh kho than và trồng cây tại vị trí đất trống sau kho than.

Về tiếng ồn, nhà máy nhiệt điện có phát sinh tiếng ồn do vận hành máy móc, thiết bị và tháp làm mát. Công ty đã lắp đặt hệ thống cách âm, giảm thanh khu vực nhà máy nhiệt điện và cam kết sẽ lắp đặt thêm tấm cách âm tại tháp làm mát để giảm tiếng ồn.

Tổ giám sát cũng đã cung cấp số điện thoại của Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm và đại diện Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam để người dân biết nhằm thuận tiện trong việc phản ánh khi phát hiện có sự bất thường về môi trường từ nhà máy.

Hiện Nhà máy giấy Giấy Lee&Man đang gấp rút bổ sung, lắp đặt thêm các thiết bị bị xử lý tiếng ồn, bụi và mùi hôi dưới sự kiểm tra, giám sát chặt của Tổ giám sát và Nhóm kỹ thuật thường trực. Theo cam kết của Công ty thì đến đầu tháng 5 những vấn đề về môi trường do người dân phản ánh sẽ được xử lý dứt điểm./.