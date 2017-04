Cuộc thi dành cho cá nhân đam mê sáng tạo

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa phối hợp với DesignBold – một công ty Startup về công nghệ nổi tiếng của Việt Nam tổ chức cuộc thi “Thiết kế sáng tạo” với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích cộng đồng tự khởi tạo hình ảnh và thông điệp quảng cáo theo quan điểm của mình về 3 đề tài liên quan đến ngân hàng, dựa trên nền tảng thiết kế dành cho người không chuyên lẫn chuyên nghiệp.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 17/04 -25/05/2017, bất cứ ai đam mê sáng tạo đều có thể tham gia cuộc thi, cân nhắc lựa từng đề tài hoặc tất cả 3 đề tài để sáng tạo dựa trên nhưng thông tin được chia sẻ trên website: www.vib.com.vn về Thương hiệu, Thu hút nhân tài và dịch Ngân hàng di động của VIB. Việc sáng tạo hình ảnh và nội dung sẽ được thực hiện hoàn toàn trên trang web www.designbold.com. Ở vòng thứ nhất, các tác phẩm dự thi sẽ được chia sẻ, bình chọn thông qua mạng xã hội, 10 tác phẩm có số lượng tương tác, bình chọn hợp lệ nhiều nhất sẽ bước vào vòng tiếp theo để Hội đồng Giám khảo xác định 2 giải thưởng cao nhất.

Ông Hùng Đinh, Người sáng lập & CEO của DesignBold đồng thời là thành viên Ban giám khảo cuộc thi chia sẻ “DesignBold được triển khai với mong muốn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm thiết kế đồ họa truyền thống bằng việc tạo ra một nền tảng kết nối những người làm về thiết kế, marketing với các khách hàng (chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp không có nhân viên thiết kế) trên toàn thế giới, giúp có được các sản phẩm thiết kế trong thời gian ngắn hơn, hiệu quả hơn. Ngay khi ra mắt, Desigbold đã đạt doanh thu 132.366 USD với 3.394 đơn đặt hàng.

Ông Chris Elkin, Tổng giám đốc công ty Aleph Labs, một thành viên ban giám khảo cuộc thi cho biết

“Cuộc thi “Thiết kế sáng tạo” không chỉ mang lại trải nghiệm mới cho những người tham gia nói sử thiết kế hình ảnh, thông điệp theo cách riêng của mình bằng giải pháp công nghệ của một Startup, đây còn là một sự khuyến khích các công ty khởi nghiệp sáng tạo khác của Việt Nam, để họ có thể làm những điều tương tự.”

Khởi nghiệp đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm, từ sinh viên tới nhân viên văn phòng hay những người lớn tuổi có đam mê đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, số lượng các công ty sáng tạo khởi nghiệp thực sự tạo ra sản phẩm có thể kinh doanh được và mang lại giá trị cho xã hội - như việc làm, đóng góp cho ngân sách và sự sáng tạo, đổi mới, năng suất lao động chưa nhiều. Việc các tổ chức tài chính đã có vị thế hoặc những công ty đã khởi nghiệp thành công quay trở lại hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp thông qua việc tư vấn, tạo nguồn vốn hoặc cơ hội để giới thiệu sản phẩm đến nhà đầu tư cần được hoan nghênh.

Việc hợp tác, hỗ trợ các công ty khởi nghiệp của VIB là một trong những điểm nhấn mà The Banker, Financial Times đánh giá cao khi bình chọn và trao giải thưởng “Ngân hàng của năm 2016” cho VIB. Trung tuần tháng 4/2017, VIB đã hỗ trợ Vietnam Silicon Valley (VSV, thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ) tổ chức chương trình VSV Investor BootCamp nhằm giúp các cá nhân/tổ chức trở nên chuyên nghiệp hơn khi tham gia đầu tư Startup. Ông Warren Cammack – Giám đốc sáng tạo, Giám đốc chương trình trao đổi năng lực của Ngân hàng Commonwealth tại VIB, một thành viên tích cực khi tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam và Úc đã tham gia chia sẻ và thảo luận chủ đề “Đổi mới sáng tạo”. Warren có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ số, trong đó 11 năm làm trong các ngành tài chính, ông cũng là Giám đốc điều hành một công ty an ninh mạng, sau 18 tháng ra mắt đã được định giá ở mức 7 triệu USD./.