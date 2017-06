Cứu hộ 17 thuyền viên và tàu cá gặp nạn trên biển

Sáng nay (25/6), Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã cứu hộ và lai dắt thành công tàu cá NA 98286 của ngư dân Hoàng Văn Hoa –thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cùng 17 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn. Tàu cứu nạn SAR 273 đã tiếp cận 17 ngư dân và lai dắt thành công tàu cá về cảng an toàn.

Trước đó, chiều ngày 23/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: tàu cá NA 98286 TS với 17 thuyền viên do ông Hoàng Văn Hoa (trú tại Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An) làm chủ tàu có nguy cơ bị chìm trên vùng phân định đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng đều bất lực trong khi gần khu vực bị nạn không có bất kỳ tàu thuyền nào có thể trợ giúp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu SAR 273 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lên đường cứu nạn. Đến 9 giờ sáng qua (24/6), tàu tiếp cận được 17 thuyền viên của tàu bị nạn trong tình trạng mệt mỏi, hoảng loạn do phải vật lộn với sóng to, gió lớn, thiếu lương thực thực phẩm. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã triển khai ngay công tác chăm sóc sức khỏe cho 17 thuyền viên.

Ngay sau đó tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273 đã đưa toàn bộ 17 ngư dân bị nạn cùng với tàu NA 98286 TS về cảng Cửa Lò an toàn lúc 9 giờ sáng nay./.