Đã tìm thấy thi thể 2 trẻ bị đuối nước trên công trình đang thi công

Lúc 8h30 sáng nay (2/1), thi thể bé trai thứ 2 tên Huỳnh Tấn Thuận được tìm thấy trong vụ đuối nước thương tâm khiến 2 bé trai tử vong xảy ra vào chiều qua 1/1.

Khu vực 2 trẻ đuối nước tại khu vực công trình thi công đường tỉnh lộ 944 nối thành phố Long Xuyên với huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình, cách phà An Hòa khoảng 500 mét.

Trước đó, vào lúc hơn 15 giờ 30 phút ngày 1/1, em Trương Hữu Vĩnh, 12 tuổi cùng với em Huỳnh Tấn Thuận, 13 tuổi, cùng ngụ tại ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang, rủ nhau đến khu vực công trình đang thi công mở rộng đường thuộc địa bàn ấp An Thuận, xã Hòa Bình để tắm.

Một lúc sau, một số người đi ngang qua công trường đang thi công đường tỉnh lộ 944, phát hiện thi thể của em Trương Hữu Vĩnh nổi trên mặt nước nên đã vớt và đưa lên bờ. Quan sát trên bờ gần đó thấy 2 đôi dép, 2 bộ quần áo nên mọi người đã báo chính quyền địa phương cùng người nhà tiếp tục tìm kiếm.

Theo công an xã Hòa Bình, các nạn nhân được xác định là: Em Trương Hữu Vĩnh, sinh năm 2005, ngụ ấp An Bình, xã Hội An, huyện Chợ Mới; Huỳnh Tấn Thuận, sinh năm 2004, ngụ ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới. Cả hai em đều là học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Hòa Bình, thuộc xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo quan sát, khu vực này đã được máy đào múc đất đắp hai bên, tạo thành con mương sâu, chỗ nông nhất cũng trên 1,3 mét. Thời điểm xảy ra tai nạn công trình đã ngưng thi công, xung quanh ít người qua lại. Khu vực thi công không có biển cảnh báo nguy hiểm; công trình cũng không có người bảo vệ./.