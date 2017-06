Đặc nhiệm chống ma túy trên biển: Những cuộc chiến cam go

Đấu tranh với phạm ma túy trên bờ đã khó, đấu tranh với tội phạm ma túy trên biển lại càng gian khó hơn nhiều. Vậy mà có một tập thể lâu nay ít người biết đến, đó là đặc nhiệm chống ma túy cảnh sát biển đã làm tốt nhiệm vụ này.

Trinh sát Trần Tấn Vũ của Cụm đặc nhiệm chống ma túy số 3 nhớ lại những ngày tham gia chuyên án 814L đường dây ma túy từ Hải Phòng vào phía Nam, bắt giữ thu giữ hơn 600gr ma túy đá và gần 2 ngàn viên ma túy tổng hợp mới đây. Ngay khi nắm được thông tin, mặc dù trời mưa to tầm tã, nhưng nhiều tổ trinh sát thuộc Cụm đặc nhiệm chống ma túy số 3, Cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên trì mai phục theo dõi suốt từ thành phố Hải Phòng đến tỉnh Đồng Nai, xuống đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhóm đối tượng đi xe hơi di chuyển liên tục, còn trinh sát phải chạy xe máy với tốc độ cao đeo bám giữa trời mưa.

Cụm đặc nhiệm chống tội phạm ma tuý số 3 liên tiếp triệt phá, khởi tố nhiều án ma tuý số lượng lớn.

Trinh sát Trần Tấn Vũ kể: "Di chuyển liên tục cả một đêm từ 18 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm sau mới triệt phá được nhóm đối tượng vận chuyển mua bán ma túy. Cả đêm tôi cùng một trinh sát nữ của PC47 - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cố đeo bám di chuyển hàng trăm cây số, lúc đối tượng dừng lại thì anh em nhiều lúc mỏi quá, nằm ngả lưng trên nắp lưng ô tô của người đi đường thay nhau để giám sát đối tượng".

Đây chỉ là 1 trong số hàng trăm chuyên án mà Cụm đặc nhiệm chống ma túy số 3 đấu tranh, triệt phá. Mới đây, chỉ trong hai ngày 12 và 14/6, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3 đã phối hợp một số đơn vị chức năng triệt phá 2 vụ, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ma túy. Được sự giúp đỡ tận tình, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng công an các địa phương kết hợp với tinh thần đấu tranh khép kín, tập thể đơn vị luôn từng bước trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm.

Đại úy Trương Văn Nhung, trinh sát Cụm đặc nhiệm chống ma túy số 3 chia sẻ: Sự phối rất nhịp nhàng, Công an các tỉnh cũng thường xuyên trao đổi với đơn vị chúng tôi để thực hiện đấu tranh các chuyên án, vụ án tập trung trên hướng biển. Đảm bảo làm sao đạt được mục tiêu đấu tranh khép kín trên biển, trên bờ và trên đất liền.

Đại úy Lê Anh Tiến, Đội trưởng đội trinh sát Cụm đặc nhiệm chống ma túy số 3 cho biết: Việc đấu tranh với tội phạm ma túy luôn phải giữ yếu tố bất ngờ. Do đó, mọi thông tin đều tuyệt đối bí mật. Những tội phạm ma túy trên biển khi bị phát hiện theo dõi đeo bám thì phải tìm cách "đưa" đối tượng lên bờ rồi mới bắt. Vì vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện dở khóc, dở cười vì các trinh sát luôn phải tìm cách làm sao đảm bảo an toàn cho đối tượng và cả những người xung quanh. Hầu hết các chuyên án được triệt phá suốt 10 năm qua đều không để cho tội phạm một khoảnh khắc để có thể chống trả.

Đại úy Tiến nhớ lại: "Tôi nhớ nhất trong khi phá án thì có một đối tượng sợ quá bỏ chạy, sau đó đâm vào xe ngã lăn ra đường, rất may là đối tượng không bị thương nặng, chỉ bị sây xước thôi, anh em cũng bắt gọn nhưng từ đó trở đi thì anh em cũng rút kinh nghiệm và lưu ý đến an toàn cho lực lượng của mình cũng như an toàn của đối tượng".

Từ đầu năm 2017 đến nay, đơn vị đã tập trung đấu tranh triệt phá hàng chục đường dây mua bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy, bắt giữ 37 đối tượng. Qua đó, thu giữ nhiều tang vật: hơn 4 kg tiền chất ma túy, gần 90 gam ma túy đá, 1 bánh heroin, 71 viên ma túy tổng hợp, 18 ô tô, xe máy... Đơn vị đã khởi tố 16 chuyên án, vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (trong đó có 15 vụ ở địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tuyên truyền phòng chống tội phạm ma tuý cho ngư dân.

Đại tá Nguyễn Văn Tiếp, Cụm trưởng Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển biển Việt Nam cho biết: “Mặc dù vẫn còn khó khăn về quân số, đặc biệt công tác phòng chống ma túy trên bờ đã khó khăn rồi, trên biển còn khó khăn hơn rất nhiều, nhưng anh em cán bộ chiến sỹ của cụm 3 đặc nhiệm cảnh sát biển vẫn rất nỗ lực. Chỉ trong năm 2016, đơn vị đã triệt phá, khởi tố 38 vụ, trong những tháng đầu của năm 2017 đã triệt phá, khởi tố 13 vụ”.

Để ngăn chăn chặn nguồn ma túy nhập lậu trên tuyến biển miền Trung và miền Đông Nam bộ, suốt 10 năm qua, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3, Bộ Tư Lệnh Cảnh sát biển biển Việt Nam đã chủ động phối hợp với nhiều tỉnh thành và các đơn vị chức năng triệt phá gần 300 chuyên án, bắt 529 đối tượng, thu giữ 98 bánh heroin, trên 3 ngàn viên ma túy tổng hợp, hàng trăm kg ma túy đá, cần sa, tiền chất cùng nhiều tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Công việc cam go, nguy hiểm này đang được cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam ngày đêm đấu tranh phòng chống để góp phần gìn giữ sự bình an cho nhân dân./.