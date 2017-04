Dân bức xúc khi công nhân dùng thuốc diệt cỏ dọn hành lang Quốc lộ 1A

Đang phun thuốc công nhân bỏ chạy khi gặp công an

Ngày 20/4, ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trước đó chính quyền địa phương đã lập biên bản, xử phạt hành chính tổ công tác của đơn vị BOT tuyến tránh Vinh (Cienco4) vì sai phạm trong việc dùng thuốc diệt cỏ dọn hành lang quốc lộ 1A tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh đoạn qua địa bàn thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Đoạn đường nơi các công nhân dùng thuốc diệt cỏ để phát quang hành làng quốc lộ.

Trước đó, ngày 27/3 vừa qua, UBND thị trấn, Công an thị trấn Xuân An nhận được tin báo của người dân về việc có 1 nhóm công nhân khoảng 7 người đang tiến hành phun thuốc trừ cỏ 2 bên hành lang quốc lộ 1A, tuyến tránh phía Nam cầu Bến Thuỷ 2, đoạn qua địa bàn thị trấn Xuân An. Vị trí phun thuốc trừ cỏ được xác định từ chân cầu Bến Thuỷ 2 kéo dài khoảng 2km.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để kiểm tra thì nhóm công nhân bỏ chạy để lại 1 chiếc xe kéo, dụng cụ dùng để phun thuốc, 11 lọ thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Niphosate 480SL và một số vật dụng liên quan khác. Ngay sau đó, phía Công an thị trấn Xuân An đã lập biên bản tạm giữ số vật dụng trên đồng thời liên hệ phía BOT tuyến tránh Vinh để yêu cầu sang hợp tác làm rõ sự việc.

Ngày 28/3, ông Ngô Văn Thăng - Tổ phó tổ 2 của Hạt quản lý chức năng thuộc BOT tuyến tránh Vinh đã có mặt tại Công an thị trấn Xuân An để làm rõ sự việc.

Tại đây, ông Thăng xác nhận về việc đã sử dụng thuốc trừ cỏ phun hành lang đường quốc lộ để dọn cỏ thay vì dùng phương pháp thủ công. Sau đó thị trấn Xuân An đã lập biên bản, yêu cầu phía đơn vị của ông Thăng không được tiếp tục phun thuốc trừ cỏ trên tuyến đường này. Đồng thời xử phạt hành chính đối với ông Ngô Văn Thăng (người đại diện cho tổ duy tu 2 Hạt quản lý chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh) về hành vi trên.

Thuốc phun đến đâu tất cả cây cỏ chết cháy đến đó.

Theo quan sát của phóng viên, tuyến đường nơi nhóm công nhân sử dụng thuốc diệt cỏ để phát quang hành lang, lớp cỏ bên lề đường như bị chết cháy đến tận gốc. Mật độ phương tiện tham gia giao thông qua tuyến đường này rất lớn. Cách tuyến đường không xa là nhiều nhà dân sinh sống. Bởi thế nên khi sự việc xảy ra, nhiều người dân sống gần khu vực các công nhân phun thuốc trừ cỏ trên hành làng quốc lộ tỏ ra rất lo lắng về sự ảnh hưởng của thuốc trừ cỏ đến môi trường, không khí cũng như ngấm xuống mạch nước sinh hoạt của người dân.

Không có chủ trương dùng thuốc diệt cỏ

Người dân cho biết, nhiều lần họ đã nhìn thấy nhóm công nhân phun thuốc cỏ để dọn hành lang thay vì làm bằng thủ công. “Việc làm trên không những ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân mà lỡ trâu bò ra đó ăn phải cỏ đã phun thuốc thì làm sao…”, một người dân bức xúc.

Cả một tuyến dài cỏ bị chết cháy sau khi phun thuốc.

Cũng theo ông Lê Văn Minh - Chủ tịch thị trấn Xuân An đây không phải lần đầu nhóm công nhân trên phun thuốc trừ cỏ trên tuyến đường này mà vào năm ngoái nhóm công nhân cũng đã từng thực hiện trên toàn bộ tuyến đường.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên ông Ngô Sỹ Hồng - Phó Giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh cho biết ông không nắm rõ sự việc trên, phía đơn vị không có chủ trương cho công nhân dọn cỏ hành lang bằng cách phun thuốc cỏ. Việc dọn cỏ cũng được thực hiện bằng thủ công chứ không dùng thuốc trừ cỏ.

Khi PV nêu lại sự việc và cho biết tổ công nhân phun thuốc cỏ nói trên đã bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính thì ông Hồng cho biết có thể nhóm công nhân đã “xin được của người dân nào mấy bình thuốc” rồi tự ý làm chứ không thông báo cho đơn vị.

Ông Nguyễn Danh Thìn - quyền Hạt trưởng hạt quản lý chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh - Trực tiếp phụ trách công việc này cũng cho biết, phía đơn vị không chủ trương cho công nhân diệt cỏ bằng phun thuốc. Việc làm của nhóm công nhân sai thì họ phải tự chịu trách nhiệm. Nhóm công nhân bị xử phạt hành chính cũng sẽ phải tự bỏ tiền ra nộp phạt.

Theo ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng chi cụ Bảo vệ thực vật Nghệ An, loại thuốc cỏ Niphosate 480SL nói trên là loại thuốc cỏ cháy thường dùng cho cây biến đổi gen, dùng cho vùng đất mới khai hoang để diệt cỏ. Bởi loại thuốc này phun đến đâu thì cả cỏ và cây đều chết.

“Loại thuốc này có hoạt chất glyphosate, đây không phải là thuốc cỏ chọn lọc. Thuốc chọn lọc thì khác, cho từng loại từng thời kỳ, còn đây là chung, phun là chết, cỏ cây là đều chết hết”, ông Đức cho biết.

Cũng theo khuyến cáo của ông Đức thì việc phun thuốc trừ cỏ cần phải thực hiện theo đúng quy trình an toàn và phải thông báo để người dân biết để phòng tránh.

Dân “vây” chung cư vì nghi bò ăn phải thuốc diệt cỏ

Loại thuốc diệt cỏ mà nhân viên sử dụng tại chung cư Tecco Ecohome Nghi Kim.

Trước đó vào tối 15/4, nhiều người dân xã Nghi Kim đã mang xác hai con bò đến “vây” chung cư Tecco Ecohome Nghi Kim (đóng tại địa bàn xóm 2, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) vì cho rằng nguyên nhân khiến bò chết là do ăn phải cỏ đã bị nhân viên tại chung cư này phun thuốc.

Nhận được thông tin, Ban công an xã Nghi Kim đã có mặt bảo vệ, tuyên truyền giải thích cho người dân, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên. Cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành lấy mẫu phẩm xét nghiệm điều tra làm rõ sự việc.

Ông Hồ Văn Hữu (SN 1980, trưởng ban quản lý chung cư Tecco Ecohome Nghi Kim cho biết: Từ trước đến nay, đã 2 lần phung thuốc diệt cỏ ở khu vực xung quanh tòa nhà. Mỗi lần phun thuốc Ban quản lý đều có thông báo gửi đến chính quyền địa phương để nhân dân được biết. “Hai con bò chết trên người dân mang đến không rõ vì ăn phải thuốc diệt cỏ hay không còn chờ vào kết luận của cơ quan điều tra”. Cũng theo ông Hữu loại thuốc diệt cỏ được dùng là NTPHOSATE 480SL.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.