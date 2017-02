Dâng cặp bánh chưng khổng lồ cung tiến thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng mồng 6 Tết Đinh Dậu (tức ngày 2/2), Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Lễ dâng bánh chưng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên núi Đại Huệ, thuộc địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Cặp bánh chưng khổng lồ được hàng chục trai tráng gánh lên thành kính dâng lên mộ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng ngày mồng 6 tháng giêng.

Đây là năm thứ 5, lễ dâng bánh chưng tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan được tổ chức vào sáng mồng 6 tháng Giêng. Lễ gồm 4 phần: Hội thi gói bánh chưng và các tiết mục văn nghệ, múa lân chào mừng; cung tiến bánh chưng và dâng hương tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan; cắt và phân phát bánh chưng cho người dân thụ hưởng tại xã Nam Giang và chia lộc bánh chưng cho mọi người.

Mỗi chiếc bánh chưng có trọng lượng khoảng 350kg.

Lễ vật bánh chưng năm nay gồm hai chiếc bánh chưng khổng lồ có kích thước 1m x 1m x 0,25 m, mỗi chiếc nặng khoảng 350kg, được gói bằng lá dong, gạo nếp theo truyền thống, cả cặp bánh có tổng trọng lượng khoảng 700kg. Toàn bộ kinh phí thực hiện hoạt động dâng bánh chưng tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh được huy động từ nguồn xã hội hóa, được các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Tuy nhiên việc vận chuyển cặp bánh chưng “khổng lồ” này lên núi thực sự gặp rất nhiều khó khăn. Với mỗi chiếc bánh chưng nặng 350kg, được đặt trong khung sắt nặng 200 kg, ban tổ chức phải huy động 20 thanh niên trai tráng để đưa bánh lên núi. Phải mất hơn 30 phút, hai chiếc bánh chưng nặng khoảng 700kg mới được đưa đến sân chính điện. Từ sân chính điện, để đưa được bánh lên khu mộ, 30 trai tráng hợp sức để khiêng bánh lên đoạn đường dốc đứng dài khoảng 100m.

Sau khi kết thúc các nghi lễ, Ban tổ chức đã thụ lễ mở bánh phát cho bà con nhân dân và du khách thập phương.

