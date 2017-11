Đề nghị khởi tố vụ trẻ bị bạo hành tại trường mầm non Mầm Xanh

Những hình ảnh trong clip vừa được Báo Tuổi Trẻ đăng tải - làm nhiều người không khỏi xót xa cho các bé học tại Trường Mầm Xanh ở đường Hiệp Thành 05, phường Hiệp Thành, Quận 12. Sau khi cũng cố hồ sơ Công an Q12 sẽ khởi tố bà Linh hành vi bạo hành trẻ em (bà Linh làm việc với CA sáng nay 27/11)

Chị Phan Thị Kiều, Quận 12 xót xa và khóc hết nước mắt khi chứng kiến con mình bị bạo hành trong clip được đăng tải. Cả hai vợ chồng đều là người ở tỉnh lên thành phố làm công nhân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, với đồng lương ít ỏi nên chỉ có thể gửi con vào những trường tương tự như Trường mầm non Mầm Xanh bởi học phí rẻ - khoảng hơn 1,2 triều đồng một tháng.

Với thái độ cởi mở của các bảo mẫu tại đây mỗi khi gặp gỡ trò chuyện khi đưa đón cháu, gia đình chị và các phụ huynh khác cũng an lòng để gửi con, đi làm việc kiếm tiền.

Thế nhưng không ngờ rằng, đằng sau sự hiền hậu đó của bảo mẫu, con cháu mình bị ngược đãi bạo hành một cách thô bạo và dã man. Phụ huynh vô cùng bất bình với bà Linh, khi bà này cho rằng do các em còn nhỏ, hiếu động nên giáo viên phải dùng biện pháp đánh đập chỉ để dọa các bé. "Chúng tôi không đồng tình bỡi không trường lớp nào giáo dục con trẻ bằng những hành động vũ phu như vậy".

Chị Kiều bức xúc: “Về đêm con ngủ hay giật mình, nó hét, nó chạy tới chạy lui, nghĩ là cô đánh, nhưng không nghĩ là đánh ghê vậy, nó la quá trời. Có hôm thấy vết bầm, hỏi cô cô nói bạn bè nó chơi với nhau hay nó té…, Hôm qua coi clip thấy tức quá trời”.

Ngay trong sáng ngày 27/11, rất nhiều phụ huynh tụ tập trước cổng trường mầm non Mầm Xanh đường HT05, Khu phố 3, phường Hiệp Thành, Quận 12 để bày tỏ thái độ phản đối.

Người dân tụ tập trước trường Mầm non Mầm xanh để phản đối hành vi bạo hành dã man của giáo viên trường này

Phần lớn phụ huynh mong muốn lực lượng chức năng sớm xử lý nghiêm các bảo mẫu có hành vi tàn nhẫn với trẻ em. Mỗi người một gia cảnh, đều là công nhân, lao động tự do nên có rất nhiều tâm tư, chia sẻ về những khó khăn bất cập khi mang hộ khẩu tỉnh đi xin cho con em học ở trường công.

Bà Phạm Thị Như Hiếu, ngụ Quận 12, TP HCM mong muốn: “Chính quyền nên xem xét lại vấn đề công lập hay trường tư, chứ gửi công lập công nhân rất khó khăn vì đâu có hộ khẩu đâu. Xảy ra chuyện này, không dám cho con học trường tư vừa sợ vừa bất mãn, không còn lòng tin với các trường mẫu giáo như thế này nữa. Nhưng không còn cách nào khác, phải gửi chứ không biết sao, vì ai cũng bận bịu, không có thời gian. Chứ coi clip như thế này phẫn nộ lắm”.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai các bảo mẫu và các phụ huynh. Tuy chưa có quyết định tạm giữ nhưng bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh) đang bị câu lưu tại Công an phường Hiệp Thành, Quận 12 để cũng cố hồ sơ điều tra. Bà Linh có thừa nhận hành vi dùng tay chân, vá múc canh, can, bình nhựa… để đánh các bé.

Trao đổi về vấn đề này, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an Quận 12 cho biết: Quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra kiên quyết xử lý nghiêm, sau khi lấy lời khai đủ các chứng cứ đúng quy định sẽ khởi tố vụ án./. Phụ huynh đến Trường mầm non Mầm xanh phản đối bạo hành trẻ em VOV.VN - Bước đầu, bà Linh đã thừa nhận hành vi dùng tay chân, vá múc canh, can nhựa… để đánh đập các bé.