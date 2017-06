Đê sông Hồng trước ngày thay đê đất thành tường chắn bê-tông

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội mới đây cho biết, sẽ triển khai thi công cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên trong tháng 7 tới cùng với đó sẽ thay thế một phần kết cấu đê đất bằng tường chắn bê-tông cốt thép. Đơn vị sẽ thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu tường chắn bằng bê-tông cốt thép đoạn đê từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, kéo dài 1,1km, nhưng không làm thay đổi cao trình đê. Cửa khẩu An Dương sẽ được mở rộng từ hai khoang lên ba khoang, xây mới ba cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê hiện có tại vị trí các ngõ 108, 276 và 310 đường Nghi Tàm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 312 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành công trình sau hơn bảy tháng thi công. Trong quá trình thi công, Công an Thành phố sẽ phân luồng các phương tiện giao thông từ sân bay Nội Bài đi trung tâm thành phố và ngược lại. Đồng thời, tổ chức phương án phân luồng tổ chức giao thông tại khu vực thi công. Khu vực đê đi vào khách sạn Thắng Lợi nằm trong khu vực thay thế một phần kết cấu đê đất bằng tường chắn bê-tông cốt thép từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương. Nút giao An Dương - đường Thanh Niên nơi sẽ triển khai thi công cầu vượt nhằm giảm ùn tắc giao thông ở khu vực này. Theo thiết kế cầu vượt có chiều dài 271m, rộng 10m, theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua nút giao An Dương - đường Thanh Niên). Nút giao đường Thanh Niên đi lên đường An Dương luôn là điểm nóng về ùn tắc giao thông trong thời gian qua. Công trình cầu vượt nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nút giao An Dương - đường Thanh Niên, rút ngắn thời gian lưu thông từ trung tâm thành phố đến sân bay Nội Bài. Chức năng và cao trình đê được giữ nguyên nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong phòng chống lũ lụt. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối khu vực ngoài đê vào nội đô qua cửa khẩu An Dương. Cải thiện được mỹ quan đô thị do hình thành được tuyến phố từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi. Các cửa khẩu được xây mới để thay thế các dốc lên đê hiện có tại vị trí tại các ngõ 108, 276 và 310 đường Nghi Tàm. Ngõ 310 đường Nghi Tàm nằm trong kế hoạch xây thành các cửa khẩu. Trước ngày thi công trên đoạn đê này có rất nhiều những hình ảnh gây mất mỹ quan đô thị như các bãi rác được tập kết ngay tại lưng đê. Người dân nhổ cỏ khoét đất ở chân và lưng đê để trồng rau. Những thanh bê tông được dùng chắn ngang cửa khẩu khi lũ dâng cao, lại nằm trơ khấc, xuống cấp trầm trọng trên mái đê. Những hang chuột sâu hoắm từ chân lên mặt đê. Rất nhiều khu chợ cóc chợ tạm mọc lên tại đoạn đê sắp sửa thi công này. Phối cảnh toàn cảnh cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên (Ảnh: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội).

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội mới đây cho biết, sẽ triển khai thi công cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên trong tháng 7 tới cùng với đó sẽ thay thế một phần kết cấu đê đất bằng tường chắn bê-tông cốt thép. Đơn vị sẽ thay thế một phần kết cấu đê đất bằng kết cấu tường chắn bằng bê-tông cốt thép đoạn đê từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, kéo dài 1,1km, nhưng không làm thay đổi cao trình đê. Cửa khẩu An Dương sẽ được mở rộng từ hai khoang lên ba khoang, xây mới ba cửa khẩu để thay thế các dốc lên đê hiện có tại vị trí các ngõ 108, 276 và 310 đường Nghi Tàm. Tổng vốn đầu tư dự án gần 312 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành công trình sau hơn bảy tháng thi công. Trong quá trình thi công, Công an Thành phố sẽ phân luồng các phương tiện giao thông từ sân bay Nội Bài đi trung tâm thành phố và ngược lại. Đồng thời, tổ chức phương án phân luồng tổ chức giao thông tại khu vực thi công. Khu vực đê đi vào khách sạn Thắng Lợi nằm trong khu vực thay thế một phần kết cấu đê đất bằng tường chắn bê-tông cốt thép từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương. Nút giao An Dương - đường Thanh Niên nơi sẽ triển khai thi công cầu vượt nhằm giảm ùn tắc giao thông ở khu vực này. Theo thiết kế cầu vượt có chiều dài 271m, rộng 10m, theo hướng đường Yên Phụ - Nghi Tàm (vượt qua nút giao An Dương - đường Thanh Niên). Nút giao đường Thanh Niên đi lên đường An Dương luôn là điểm nóng về ùn tắc giao thông trong thời gian qua. Công trình cầu vượt nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông nút giao An Dương - đường Thanh Niên, rút ngắn thời gian lưu thông từ trung tâm thành phố đến sân bay Nội Bài. Chức năng và cao trình đê được giữ nguyên nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong phòng chống lũ lụt. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối khu vực ngoài đê vào nội đô qua cửa khẩu An Dương. Cải thiện được mỹ quan đô thị do hình thành được tuyến phố từ cửa khẩu An Dương đến khách sạn Thắng Lợi. Các cửa khẩu được xây mới để thay thế các dốc lên đê hiện có tại vị trí tại các ngõ 108, 276 và 310 đường Nghi Tàm. Ngõ 310 đường Nghi Tàm nằm trong kế hoạch xây thành các cửa khẩu. Trước ngày thi công trên đoạn đê này có rất nhiều những hình ảnh gây mất mỹ quan đô thị như các bãi rác được tập kết ngay tại lưng đê. Người dân nhổ cỏ khoét đất ở chân và lưng đê để trồng rau. Những thanh bê tông được dùng chắn ngang cửa khẩu khi lũ dâng cao, lại nằm trơ khấc, xuống cấp trầm trọng trên mái đê. Những hang chuột sâu hoắm từ chân lên mặt đê. Rất nhiều khu chợ cóc chợ tạm mọc lên tại đoạn đê sắp sửa thi công này. Phối cảnh toàn cảnh cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên (Ảnh: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội).