Điểm mù trên ô tô - người đi đường nên tuyệt đối tránh

Điểm mù là gì? Về cơ bản, vùng mù là vùng không gian bên ngoài xe bị che khuất và không nằm trong trường nhìn của người điều khiển. Nói cách khác, người điều khiển không thể nào quan sát được điểm mù thông qua gương chiếu hậu lẫn nhìn trực tiếp. Các vị trí điểm mù thường gặp là điểm mù gây ra bởi gương chiếu hậu, điểm mù phía trước xe, điểm mù phía sau xe. (Trong ảnh: xe đỏ trong vùng mù của tài xế xe xanh lam). Điểm mù thường thể hiện sự nguy hiểm đặc biệt khi người lái điều khiển xe chuyển làn, rẽ ở các ngã tư hoặc đậu xe vào bãi. Khi đó, điểm mù khiến người điều khiển không thể nhìn thấy được những chiếc xe đang chạy cùng làn/khác làn từ phía sau, những chiếc xe đang chạy cắt qua giao lộ... khiến việc rẽ hoặc chuyển làn trở nên cực kỳ nguy hiểm do người lái không thể chủ động quan sát để xử lý tình huống. (Trong ảnh: tài xế sẽ không thể nhìn thấy bé gái phía sau bằng gương chiếu hậu) Sơ đồ minh họa vùng mù. Ví dụ thực tế vùng mù với xe tải, xe thiết kế gầm cao như SUV, xe bán tải. Vùng màu trắng là vùng điểm mù do cột, khung xe cản trở tầm nhìn của người tài xế. Một số hình miêu tả vùng mù của tài xế: Cách xử lý an toàn khi ra đường gặp xe container của 1 tài xế trong nghề được chia sẻ trên MXH: - Không bám sát xe container. - Không đi song song với xe container. - Khi thấy xe container lùi hay quay đầu, hãy kiên nhẫn dừng lại và chờ 1 chút, đừng cố chen lấn vượt qua. - Không đi trước đầu xe container. - Khi trời mưa, nếu gặp tai nạn ở các khúc cua khuất tầm nhìn, không giúp được gì cho nạn nhân thì không nên tụ tập, đứng lại nhìn. Không may có xe tải hay container chạy đến, phanh không kịp thì chiếc xe sẽ như cây chổi. Lúc đó, các bạn có cố chạy cũng không kịp. Đã có một tai nạn do xe container gây ra ở Cao Bằng, 9 người chết, 2 người bị tàn phế. Nguyên nhân do những người này tập trung đứng xem 1 tai nạn giao thông khác. Xe container chạy đến phanh không kịp, quét một lúc cả chục mạng người.

