Đón không khí lạnh, từ chiều mai Hà Nội rét 15 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 19/11, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.