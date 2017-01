Dòng người tấp nập đi tảo mộ, cửa ngõ Sài Gòn kẹt cứng

Từ 7h, dòng người đổ về nghĩa trang Đa Phước để tảo mộ và hướng về quốc lộ 1 đi các tỉnh miền Tây khiến xe cộ trên quốc lộ 50 (nối TP HCM - Long An) bị kẹt cứng khoảng 7 km, kéo dài từ cầu Nhị Thiên Đường (quận 8) tới khu vực nghĩa trang Đa Phước. Người dân mang hoa cúc đi tảo mộ nhích từng bước trong dòng xe cộ kẹt cứng trên quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Xe cộ kẹt cứng trên quốc lộ 50, một người đi xe máy phải lách qua dòng ôtô để qua đường. Các xe nhích từng chút một trên quốc lộ 50. "Do hôm nay là 25 Tết, bà con đổ ra đường tảo mộ nên mới ách tắc dữ vậy", anh Nguyễn Văn Sơn, cán bộ dân phòng xã Bình Hưng lý giải. Quốc lộ 50 chỉ có hai làn xe nhưng do tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện đã lấn ra làm bốn làn đường. Vẻ mệt mỏi của hai ông cháu trong lúc chờ đợi taxi thoát khỏi dòng xe cộ kẹt cứng trên quốc lộ 50. Chờ đợi quá lâu trong dòng xe cộ kẹt cứng, một cô gái mở cửa xe taxi để xuống đi bộ. Anh Lê Ngọc Thành, quê Tiền Giang, cho biết gia đình đã khởi hành về quê từ cầu Nhị Thiên Đường (quân 8) lúc 8h nhưng đã hơn 11h, xe vẫn chưa qua khỏi quốc lộ 50. Một cán bộ dân phòng xã Bình Hưng bất lực nhìn dòng xe kẹt cứng trên quốc lộ 50. Các tài xế tranh thủ hút thuốc, nằm nghỉ ngơi trong lúc chờ thoát cảnh ùn tắc trên quốc lộ 50. Một gia đình mang theo đồ cúng ngày Tảo mộ trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về nghĩa trang Đa Phước. Một cảnh sát giao thông ngăn tài xế container quay đầu xe tại ngã tư Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50. Theo một cảnh sát giao thông, từ 7h, hơn 10 chiến sĩ cùng lực lượng dân quân tự vệ đã có mặt tại ngã tư này để điều tiết giao thông. Tình trạng ùn tắc giao thông cũng xảy ra tại ngã tư Phạm Hùng – Nguyễn Văn Linh (gần quốc lộ 50, huyện Bình Chánh) trong nhiều giờ. Đến 12h cùng ngày, tình trạng giao thông mới cơ bản ổn định.

