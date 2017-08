Dự án 8B Lê Trực đang bị ủy ban phường khóa cổng trái phép?

Ngày 17/8/2017, UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) đã có công văn đề nghị Công ty cổ phần May Lê Trực (Chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê số 8B Lê Trực) thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự tại công trình xây dựng sai phép tại số 8B Lê Trực.

Theo công văn UBND phường Điện Biên, trong những ngày gần đây, ở phía mặt trước tòa nhà 8B Lê Trực, phần tiếp giáp mặt phố Trần Phú kéo dài xuất hiện lực lượng tự xưng là người mua căn hộ tại tòa nhà 8B Lê Trực tập kết xe ba gác và treo băng rôn đề nghị trả lại nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự khu vực.

Để đảm bảo duy trì an ninh trật tự, trật tự công cộng, UBND phường Điện Biên đề nghị Công ty cổ phần May Lê Trực phối hợp cùng UBND phường trong việc duy trì đảm bảo an ninh trật tự.

Để đảm bảo chặt chẽ trong việc kiểm soát người ra vào công trình xây dựng số 8B Lê Trực, tại cổng chính tòa nhà 8B Lê Trực phía giáp mặt phố Trần Phú kéo dài, UBND phường Điện Biên sẽ tiến hành khóa cổng, đồng thời giao cho Công ty cổ phần May Lê Trực giữ một chìa khóa.

Theo Công ty cổ phần May Lê Trực, ngày 21/8/2017, sau khi nhận được công văn trên của UBND phường Điện Biên, qua tìm hiểu các văn bản pháp luật và tư vấn của Văn phòng Luật sư Toàn Cầu, công ty này nhận thấy Công văn số 192/UBND đã có những vi phạm sau đây:

Căn cứ Điều 163 và Điều 164 Bộ Luật Dân sự 2015 được Quốc hội thông qua luật số 91/2015QH13 ngày 25/11/2015 và các quy định hiện hành của pháp luật thì không ai có quyền xâm phạm quyền sở hữu của mình khi không có căn cứ pháp luật.

Căn cứ quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam thì việc “UBND phường Điện Biên sẽ tiến hành khóa cổng đồng thời giao cho Công ty cổ phần May Lê Trực giữ một chìa khóa, UBND phường giữ một chìa khóa…”, đây là yêu cầu hoàn toàn trái pháp luật, xâm phạm quyền sở hữu của doanh nghiệp.

UBND phường Điện Biên không phải là Tòa án nhân dân có thẩm quyền (hoặc cơ quan thi hành án đang thi hành bản án có hiệu lực pháp luật) nên không có thẩm quyền để khóa cửa hoặc niêm phong tài sản của Công ty cổ phần May Lê Trực là chủ sở hữu và tài sản của các hộ dân tại tòa nhà 8B Lê Trực.

Hiện nay, Công ty cổ phần May Lê Trực đã khởi kiện quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của Chủ tịch UBND quận Ba Đình xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng công trình tại số 8B Lê Trực và đã được Tòa án nhân dân TP Hà Nội thụ lý giải quyết.

UBND phường Điện Biên tự thuê Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á – Việt Nam lập chốt bảo vệ ngăn cản chủ sở hữu và các hộ dân quản lý tài sản của mình.

Được biết, thời gian qua, Công ty cổ phần May Lê Trực và các hộ dân mua nhà đã có đơn khiếu nại gửi Thanh tra Bộ Xây dựng.

Ngày 29/6/2016, Thanh tra Bộ Xây Dựng đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xem xét đơn kiến nghị của Công ty cổ phần May Lê Trực với các nội dung như: Công trình số 8B Lê Trực đã được xây dựng phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt; thi công công trình theo thiết kế đã được Sở Xây dựng TP Hà Nội thẩm định.

Công trình số 8B Lê Trực là công trình thuộc diện miễn cấp Giấy phép xây dựng, việc Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD là sai quy định pháp luật và quy mô được cấp không phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng, Quyết định số 2452/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm theo được UBND TP Hà Nội phê duyệt.

Việc cấp Giấy phép xây dựng số 11/GPXD-SXD không tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng về thiết kế nhà cao tầng.

Việc cưỡng chế của UBND phường Điện Biên là không tuân thủ quy định của pháp luật, không tuân thủ theo trình tự và hướng dẫn của Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình.”

Được biết, sau khi nghiên cứu nội dung đơn, các tài liệu do công dân và chủ đầu tư cung cấp, Thanh tra Bộ Xây dựng thấy rằng những kiến nghị nêu trong đơn là có cơ sở. Theo quy định của pháp luật, vấn đề này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Nội.

Thanh tra Bộ Xây dựng thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra xem xét từng vấn đề nêu trong đơn và xử lý theo thẩm quyền.

Báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và trả lời công dân, doanh nghiệp theo quy định; tránh việc khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài.

Như vậy, cho đến nay việc xét xử đúng, sai về quyết định hành chính của UBND quận Ba Đình ban hành vẫn chưa có bản án hay quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Toàn bộ công trình số 8B Lê Trực hiện chưa bị trưng dụng, kê biên bằng quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, việc UBND phường Điện Biên tự thuê Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Đông Nam Á – Việt Nam lập chốt bảo vệ ngăn cản chủ sở hữu và các hộ dân quản lý tài sản của mình là trái quy định pháp luật.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần May Lê Trực và các hộ dân mua nhà, Công ty cổ phần May Lê Trực yêu cầu UBND phường Điện Biên thu hồi công văn số 192/UBND ngày 17/8/2017 do đã ban hành thông báo trái thẩm quyền và trái pháp luật./.

