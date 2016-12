Dự án tiền tỷ ở Trà Vinh gây khó cho người dân vì thi công bê bối

Chỉ còn hơn tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhưng nhiều hộ dân ở thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh vẫn phải đóng cửa vì bụi bặm, mặt đường ngổn ngang lô cốt, trong khi một số nhà bị nứt, biến dạng vì công trình thi công ẩu. Mặt đường dù đã san lắp xong nhưng cống, vật liệu vẫn chất đống.

Hiện dọc theo các tuyến đường Lê Lợi, Đồng Khởi, Phan Đình Phùng…lô cốt lởm chởm chắn kín cả mặt đường, máy móc thiết bị gầm rú liên tục, trong khi một số con đường dù đã được san lấp xong mà hộp cống, vật liệu xây dựng vẫn còn chất đống cả vỉa hè lẫn trên mặt đường.

Bà Nguyễn Thị Kim Định ở phường 6, hộ kinh doanh trên đường Đồng Khởi nói: “Công trình làm cả năm, bụi bặm, vật tư đổ tùm lum buôn bán không được gì hết, làm ảnh hưởng cuộc sống nhiều lắm. Rồi gần đây cả mé lề muốn sụp, nhà cũng muốn sụp nhưng công trình cứ thi công 2-3 ngày rồi nghỉ”.

Vì năng lực hạn chế, khi thi công nhà thầu đào bới gần như cả mặt đường để xử lý, lắp đặt cống thoát nước do đó tốn nhiều kinh phí và thời gian sửa chữa để hoàn trả lại mặt đường ban đầu so với dự kiến. Làm cho các công trình, nhà dân 2 bên đường bị nức hoặc biến dạng, khiến nhiều hộ bức xức.

Bà Lê Thị Lan ở phường 6, một trong số hộ bị ảnh hưởng bởi công tác thi công cho biết: “Tôi không hiểu sao công trình thi công vỉa hè nứt hết, lên tới nhà cửa luôn. Mà mỗi lần thi công là rung rinh hết, làm tới đâu là hổng tới đó”.

Công trình cứ đào rồi, để đó vài ngày thi công một lần.

Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh khởi công từ tháng 9 năm 2014, tổng kinh phí hơn 17 triệu euro - tương đương 475 tỷ đồng; trong đó 12 triệu euro vay ưu đãi từ Ngân hàng tái thiết Đức, còn lại là ngân sách của Trung ương và của địa phương đối ứng. Dự án được triển khai trên 22 tuyến đường nhằm giải quyết tình trạng ngập nước thường xuyên trong mùa mưa; tối ưu hóa, cải tạo và mở rộng hệ thống cống rãnh và xây dựng nhà máy xử lý nước thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo hợp đồng ký kết, công trình hoàn tất vào tháng 4/2016, tuy nhiên đến nay đã chậm gần 8 tháng mà công trình vẫn chưa hoàn tất.

Theo ông Lê Minh Tân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh, việc chậm trễ một phần là do năng lực của nhà thầu hạn chế; trong quá trình thi công vướng nhiều công trình ngầm ngoài dự kiến, phải xử lý nên mất khá nhiều thời gian; còn đơn vị tư vấn, giám sát của Đức yêu cầu rất nghiêm nghặt, phải làm giải pháp, biện pháp và kế hoạch thi công cho từng đoạn đường, và được chủ đầu tư phê duyệt mới được phép thi công. Mặt khác trong quá trình thi công làm ảnh hưởng đến nhà cửa người dân cũng mất nhiều thời gian khắc phục.

Ông Lê Minh Tân, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh cho biết: “Các hộ dân bị nứt nhà, Ban quan lý dự án kết hợp với nhà thầu và UBND địa phương đã giải quyết xong một số trường hợp. Nhưng còn một số trường hợp còn vướng về giá cả chưa thống nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng có sự đồng thuận. Không riêng gì phường 6 mà phường 1, phường 4 chúng tôi cũng đã giải quyết”.