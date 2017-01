Dự báo, Hà Nội đón Tết Đinh Dậu 2017 trong thời tiết đẹp

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo càng xa, sai số càng lớn, do đó, công tác thông tin cần được cập nhật thường xuyên theo ngày.

Liên quan đến việc mùa Đông 2016 diễn ra bất thường, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa và hạn dài cho biết: “Mùa Đông 2016 người dân cảm thấy không lạnh là do các đợt không khí lạnh (KKL) tăng cường thường xuống khá sâu và khô, do đó, thời tiết miền Bắc chỉ rét về đêm, còn ban ngày trời quang mây và nắng. Phải đến ngày 13/1/2017, miền Bắc mới xuất hiện rét buốt, do có mưa kết hợp với KKL tăng cường nên nhiệt độ ban ngày, ban đêm đều xuống thấp”.