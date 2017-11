Dự báo thời tiết ngày 24/11: Miền Bắc rét đậm, vùng núi dưới 9 độ C

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Độ ẩm 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 oC

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm 62-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 9 oC

Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17oC

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng vùng núi phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm 60-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6oC

Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ, vùng núi 12 - 14oC

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Độ ẩm 70-100%

Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 oC

Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20oC

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc (từ Đà Nẵng-Phú Yên) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Độ ẩm 60-100%

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía nam 23 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC./.