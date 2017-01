Đừng vì tiết canh mà mất Tết

Một số người cho rằng, món tiết canh chế biến từ lợn “cắp nách” nuôi thả rông, không cho ăn chất tăng trọng và kích thích sẽ sạch và an toàn tuyệt đối. Thế nhưng họ không thể lường được nguy cơ nhiễm liên cầu lợn. Nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh rất dễ gây tử vong và để lại nhiều biến chứng nặng nề.

Nhiễm liên cầu lợn do ăn tiết canh, bệnh nhân này có nguy cơ phải cắt cụt các đầu ngón tay, chân. (Ảnh: L.H)

“Đa số BN nhập viện đều có tiền sử bệnh do ăn thực phẩm từ lợn sống như: tiết canh, các món trần tái, trực tiếp tham gia giết mổ, tiêu huỷ hoặc ăn thịt những con lợn ốm, lợn bệnh”, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho hay.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, BN may mắn được BV tỉnh xử lý ban đầu rất tốt nên khống chế được tình trạng sốc và không dẫn tới suy đa phủ tạng. Nhưng các ban hoại tử loang rộng khắp toàn thân và có co thắt, tắc mạch, hoại tử các đầu chi nặng nề, khả năng phải nằm viện dịp Tết rất cao và nguy cơ BN này có thể phải cắt cụt các đầu ngón tay ngón chân. BN nhiễm trùng máu do liên cầu lợn nặng, thông thường phải điều trị mất hàng tháng trời, tùy thuộc vào mức độ suy phủ tạng và phải sử dụng các kỹ thuật hỗ trợ phủ tạng, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.