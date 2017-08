Đường dây nóng để hành khách "tố" nếu bị nhồi nhét dịp 2/9

Để phản ánh các thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa (về tăng giá xe, chở quá số người quy định…), người dân, hành khách liên hệ theo các số: 0913432383, 0916908085, 0917908085, 0962665953, 0964045445, 0977497891.

Có tổng cộng 11 số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh về tình hình tàu xe và trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số 0868911911, 0941329634, 0973095896, 0995918666; phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông liên hệ Cục Cảnh sát giao thông – 0692342608.

Do kỳ nghỉ lễ 2/9 chỉ có 3 ngày, theo đánh giá của các đơn vị vận tải, lượng khách chủ yếu tập trung ở một số tuyến ngắn nên giá vé xe khách không tăng trong khi hàng không và đường sắt còn nhiều ghế trống và mức giá linh hoạt với nhiều dải vé.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã tăng cường 300 chuyến xe chia đều cho các bến Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 26 đoàn tàu. Riêng Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội tăng thêm 14 đoàn tàu, cộng với các đôi tàu hàng ngày, doanh nghiệp này tổ chức chạy hơn 120 đoàn tàu khách với gần 90.000 chỗ trên các tuyến.

Với việc tăng tải, đại diện các hãng hàng không nội địa đều khẳng định, hành khách không lo khan thiếu vé, hiện các đường bay đều còn nhiều ghế trống và nhiều dải vé với các mức khác nhau./.