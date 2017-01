Ford tài trợ xe ô tô cho Ban an toàn giao thông Bắc Kạn

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng xe, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đây là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình phối hợp bảo đảm ATGT (giai đoạn 2015 - 2020) giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Ford Việt Nam, với mục tiêu đổi mới và nâng cao các hình thức tuyên truyền về pháp luật ATGT, nâng cao kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho đội ngũ lái xe và giảng viên đào tạo lái xe.

Đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT, Cục CSGT và Công ty ô tô Ford Việt Nam trao tặng xe ô tô cho Ban ATGT tỉnh Bắc Kạn.

Tại buổi lễ, ông Phạm Hùng Thái, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Ford Việt Nam chia sẻ: TNGT là nỗi lo của toàn xã hội, mỗi năm ở nước ta có hàng chục nghìn người chết vì TNGT, còn cả thế giới thì mỗi năm TNGT cướp đi sinh mạng của khoảng 1,5 triệu người. Trong đó 90% số vụ TNGT xảy ra ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

“Chúng tôi mong rằng những chiếc xe do Ford Việt Nam tài trợ sẽ giúp kiểm soát tốt hơn tình hình giao thông, góp phần cải thiện tình hình an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và mang đến sự an toàn, bình yên cho người dân. Góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn hơn…”.

Trong những năm qua, Công ty Ford Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể trong việc triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng lái xe ô tô an toàn; hỗ trợ Quỹ vòng tay nhân ái; chung tay góp sức vào công tác bảo đảm trật tự ATGT tại Việt Nam.

Công ty Ford Việt Nam được Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia biểu dương, đánh giá cao và sẽ là một trong những đối tác chiến lược của Ủy ban ATGT Quốc gia trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức về ATGT./.