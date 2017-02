Gần 4.500 người nhập viện do đánh nhau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, từ 26/1 đến hôm nay (1/2) (tức từ 29 đến mùng 5 Tết Nguyên đán), cả nước ghi nhận hàng nghìn người phải nhập viện do đánh nhau và hàng trăm người phải nhập viện do pháo nổ, chất nổ.

Bệnh nhân cấp cứu tại Trung tâm Chống độc- BV Bạch Mai.

Trong những ngày nghỉ Tết vừa qua, có gần 4.500 trường hợp là nạn nhân của các vụ đánh nhau đến các cơ sở y tế khám, cấp cứu, trong đó 550 trường hợp được xác định là do rượu, bia. Cả nước cũng ghi nhận 150 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 54 trường hợp so với dịp Tết năm ngoái, không có trường hợp tử vong.

Tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn do các chất nổ khác là 39 trường hợp. Các bệnh viện cũng tiếp nhận khoảng 2.500 ca rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và ngộ độc rượu, trong đó hơn 700 trường hợp được xác định nguyên nhân do rượu, bia. Cả nước chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào được báo cáo.

Về số ca tai nạn giao thông, các cơ sở y tế tiếp nhận gần 36.000 trường hợp, trong đó, 160 nạn nhân tử vong, giảm so với dịp Tết nguyên đán năm ngoái. Về tình hình 23 bệnh nhân trong vụ tai nạn lật xe ô tô gần chùa Ba vàng - Quảng Ninh vào sáng mùng 3 Tết, đến nay, được điều trị ổn định tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, chưa có thêm trường hợp nào xuất viện./.